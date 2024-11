Mindenki az aranyra figyel, de van egy befektetés, ahol most sokkal izgalmasabb a helyzet

Donald Trump elnökké választása nagyon rossz hírt jelentett az aranyba fektetőknek, de amiről kevesebben beszélnek: egy másik fontos nemesfém még nagyobbat zuhant ehhez képest, ráadásul most olyan szintre ért el az árfolyam, ahol ha nem sikerül megállítani az eddigi lejtmenetet, akkor akár egy nagyon komoly zuhanás is benne lehet a pakliban. Hol vannak a fontos szintek, mire kell most odafigyelni? Mutatjuk.