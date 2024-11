Bemondta a neves pénzember, hogy mikor kell bitcoint venni

Donald Trump egyértelműen kripto-párti elnökjelöltként pozícionálta magát az amerikai elnökválasztási verseny során, a republikánus vezető győzelmét követően

be is robbant a bitcoin-őrület,

napról napra újabb és újabb csúcsdöntéseket láthatunk, már a 100 ezer dolláros bűvös szint is látótávolságon belülre került.

Ebben a felfokozott hangulatban szólalt meg a nagy megmondásairól hírhedt Robert Kiyosaki, aki közismerten bitcoin-rajongó és rengetegszer hangoztatta már, hogy nem bízik a hagyományos pénzügyi rendszerben. Most azonban - szemben szinte az összes eddigi megnyilvánulásával - egészen visszafoglta magát a guru, és óvatosságra intett:

Addig fogom még tovább venni a bitcoint, amíg el nem éri a 100 000 dollárt. Aztán abbahagyom. Ez itt nem a kapzsiság ideje.

- írta az X-en.

YAY: BITCOIN over $88.000. I will keep buying more Bitcoin till it passes $100,000. Then I will stop. Not a time to get greedy.Always remember.hogs get fatpigs get slaughtered. Dont be a pig. {:url}

Utoljára egyébként szűk egy hónapja, október közepén értekezett hosszabban a szerinte összeomlóban lévő pénzügyi rendszerről és a bitcoin fontosságáról a guru, akkor még azt mondta, hogy akár 5000 dollárra is zuhanhat a coin ára,

de innen aztán fel fog lőni akár az 100 000-250 000 dolláros szintekre, a visszaeséseket olcsón történő vásárlásra kell kihasználni.

KISS: Keeping It Super Simple: Friends said my previous Tweet was confusing. My apologies. So please read my previous Tweet and this Tweet and maybe I might make more senseif I.KISS: I Keep it Super Simple.Here goes. In 2008 was the GFC the Great Financial Crisis.The {:url}