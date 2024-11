Nagy emelkedés jöhet egy magyar részvénynél - Még nem késő beszállni?

A magyar tőzsde is nagyot profitált Donald Trump győzelméből. A BUX sorra dönti az új csúcsokat, eközben pedig egyedi sztorikból sincs hiány a hazai piacon, elég csak a több mint két évtizedes csúcson lévő Magyar Telekomra, vagy a történelmi csúcsot döntő OTP-re gondolni. A magyar tőzsde nagyágyúi mellett azonban most a kispapírok is tartogatnak izgalmakat. Éppen ezért mutatunk most egy olyan magyar részvényt, melynél nagy emelkedés jöhet az év végére fordulva. Lássuk is, melyik ez a részvény.