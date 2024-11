Felvásárolhatja a Sony az Elden Ring fejlesztőjét

A Sony tárgyalásokat folytat a Kadokawa felvásárlásáról, amely az Elden Ring nevezetű videojáték mögött álló japán médiavállalat.

A Sony ezzel a lépéssel szeretné tovább bővíteni szórakoztatóipari portfólióját.

A tárgyalások jelenleg is zajlanak, és sikeres kimenetel esetén az üzlet akár néhány héten belül aláírásra kerülhet. A Sony már jelenleg is 2%-os részesedéssel rendelkezik a Kadokawában, valamint részesedése van a cég leányvállalatában, a FromSoftware-ben is.

A Kadokawa 1945-ben kezdte meg kiadói tevékenységét, azóta azonban jelentősen kibővítette portfólióját. A vállalat olyan népszerű franchise-okat gondoz, mint a "Re:Zero", amelyet játékokra, animékre, eseményekre és figurákra is kiterjesztett. A cég piaci kapitalizációja 2,7 milliárd dollár jelenleg.

A Sony, amely egykor a Walkman feltalálójaként vált ismertté, mára egy komplex szórakoztatóipari és technológiai óriáscéggé nőtte ki magát. A vállalat filmeket, zenét, játékokat és chipeket is gyárt.

Kenichiro Yoshida, a Sony vezérigazgatója tavaly kijelentette:

A szerethető karakterek és a szellemi tulajdon (IP) 30, 50 vagy 100 évig is élhet. Ez az, amibe a fenntartható növekedés érdekében befektetni akarunk

Az anime ipar a Sony egyik kiemelt fókuszpontja, amelynek növekedését világszerte a streaming szolgáltatások elterjedése és a japán kultúra növekvő népszerűsége táplálja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ