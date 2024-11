Itt a tökéletes beszálló a bitcoinban?

Ugyan a napokban többször is új történelmi csúcsot döntött a bitcoin árfolyama, a hatalmas mérföldkőnek számító 100 000 dolláros szint áttörésére még várni kell. Ráadásul most egy korrekció is elkezdődött a bitcoin piacán, éppen ezért megnéztük, hogy milyen szintekre érdemes most figyelni. Itt a tökéletes beszálló? Nézzük!

A bitcoin ma 1,9 százalékos mínuszban van, így az árfolyam pedig már 96 000 dollár körül mozog jelenleg. A kriptoeszköz jegyzése legutóbb egyébként pénteken ért el új történelmi csúcsot 99 588 dollárnál. Ekkor még sokan azt várták, hogy hétvégén sikerül áttörni majd a 100 000 dolláros szintet,

egyelőre azonban ez nem jött össze.

A korrekció kapcsán rögtön adódhat is a kérdés, hogy érdemes lehet-e most beszállni, hiszen a kriptopiaci news flow továbbra is pozitív: legutóbb épp az adott lendületet a piacnak, hogy bejelentette lemondását Gary Gensler, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) elnöke. (Ez már csak azért is fontos, mivel Genslert a kriptopiaci szereplők az egyik, ha nem a legfőbb közellenségnek tartják, miután az elmúlt években az iparág több nagy szereplőjét is beperelte. Azzal pedig, hogy Donald Trump januárig beiktatása után távozik, végképp szabaddá vált az út, hogy Trump - ígéreteinek megfelelően - egy kriptobarátabb személyt nevezzen ki a helyére.