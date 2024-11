Mutatunk egy olcsó részvényt, amiben most bőven van fantázia!

Nehéz helyzetben van az európai gazdaság és az európai autóipar is, ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek jó befektetési lehetőségek a kontinensen. Ha a legnépszerűbb tőzsdén lévő európai cégek grafikonjait nézzük, akkor bőven találunk kedvező lehetőségeket rövid- és hosszútávon egyaránt. Most egy olyan részvény mutatunk, amelyben nagy felpattanás jöhet, ráadásul a hozam-kockázat arány alapján most nagyon jó beszállót is kínál ez a papír. Lássuk is, hogy melyik részvényről van szó!