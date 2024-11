Csúcsot döntött a stablecoin piac értéke

A stablecoinok olyan kriptovaluták, amelyeket úgy terveztek, hogy árfolyamuk stabilan kövessen egy hagyományos valutát, általában az amerikai dollárt. Eredetileg főként a kriptotőzsdéken való kereskedésre használták őket, de most egyre nagyobb lehetőségeket látnak bennük a globális kereskedelem, különösen a határokon átnyúló fizetések terén.

A Tether, a világ legnagyobb stablecoinjának, az USDT-nek a kibocsátója, jelentős növekedést ért el.

Az összes kibocsátott USDT értéke közel 133 milliárd dollárra emelkedett, ami a teljes stablecoin-piac 70%-át teszi ki.

A vállalat új területeken is terjeszkedik, nemrég például bejelentette az első nyersolaj tranzakció finanszírozását a Közel-Keleten.

A hagyományos pénzügyi szektor is egyre nagyobb érdeklődést mutat a stablecoinok iránt. A Stripe nevű 70 milliárd dolláros fintech óriás októberben jelentette be, hogy 1,1 milliárd dollárért tervezi megvásárolni a Bridge nevű stablecoin startupot. Ez az eddigi egyik legnagyobb felvásárlás a digitális eszközökkel foglalkozó startupok körében. Más pénzügyi cégek, mint például a PayPal is beléptek erre a piacra.

A stablecoinok növekvő népszerűsége és a hagyományos pénzügyi intézmények bevonódása segíthet elkerülni az olyan hirtelen piaci összeomlásokat, mint amilyen a TerraUSD 2022. májusi bukása volt. Ez az esemény 19 milliárd dolláros veszteséget okozott a stablecoin-piacon, amelynek helyreállítása több mint két és fél évig tartott.

A kriptovaluták piacának összértéke a választások óta közel egy milliárd dollárral nőtt a CoinGecko adatai szerint. A Bitcoin, amely a piac vezető kriptovalutája, a múlt héten megközelítette a 100 000 dolláros határt, mielőtt visszaesett volna.

Címlapkép forrása: Getty Images

