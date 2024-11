Lemaradtál a bitcoinról? Mutatunk pár kriptót, amivel most sokat lehet keresni

Az elmúlt napokban megkezdődött a várt korrekció a bitcoinban, ezzel együtt pedig az altcoinok piacán is esést láthattunk. A mostani esés alapvetően jó beszállási lehetőséget ad most több népszerű kriptoeszköz esetében is. Mostani elemzésünkben olyan kriptókkal foglalkoztunk, amelyekben a következő hetekben nagy potenciál lehet, ráadásul jó beszállási pontok is van most bennük. Nézzük is meg, hogy mely coinokról van szó.