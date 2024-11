Nyugdíjpénzek: nem várt fordulat az önkéntes- és magánpénztáraknál

Árgyelán Ágnes 2024. november 27. 17:00

Két fordulat is volt a ma megjelent pénztári statisztikák sorai között: egyrészről az önkéntes pénztáraknál hosszú idő után nőtt a taglétszám, másrészről búcsúznunk kell az eddigi magán-nyugdíjpénztári adatközlésektől. Az önkéntes kasszáknál a befizetések is jól haladtak, de kérdés, mit hoz az év utolsó három hónapja most, hogy már azt is tudjuk, csak a szeptember végéig meglévő nyugdíjpénztári megtakarítás használható fel lakáscélra. Ebből egy nagy év végi hajrá és egy nagy koppanás is lehet a szektornak.