K&H: eljöhet még a kötvények ideje

"Novemberben folytatódott a részvénypiacok jó teljesítménye, míg a kötvénypiacokon a korábbi hónap hozamemelkedése után némileg mérséklődtek a hozamszintek. A befektetők az amerikai elnökválasztás eredményét és a Trump-elnökségtől várható intézkedések tőkepiaci hatásait próbálták beárazni. Itt a várható adócsökkentések és a lazább szabályozás áll szemben egy esetleges vámháború negatív gazdasági hatásaival. A részvénypiacoknak egyelőre stabil hátszelet biztosít az amerikai gazdaság jó teljesítménye és az amerikai jegybank kamatcsökkentési ciklusának beindulása. Az Egyesült Államokban az infláció a várt szerint alakult, azonban a Fed óvatosabbá válhat a további kamatcsökkentésekkel, megvárva az új elnök gazdasági intézkedéseit, amelyek akár emelhetik is az inflációs pályát. Európában a gazdaság gyengébb lábakon áll, míg az infláció jelenleg nem jelent veszélyt, így az Európai Központi Bank bátrabban folytathatja a kamatcsökkentéseket.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hosszú távú súlyon tartjuk a jelenlegi kitettséget. Amíg az amerikai és a globális gazdaság jól teljesít, a részvénypiacok is erősek maradhatnak, azonban a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Észak-Amerikát, míg az európai és a kínai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek a gyógyszeripari vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó és a pénzügyi vállalatok részvényei is vonzóak. A stabil gazdasági kilátások és alacsonyabb kamatkörnyezet pedig ismét attraktívvá tehetik a gazdasági ciklusokhoz jobban kötődő alapanyag szektor, illetve az ingatlanszektor papírjait is. Ezzel szemben a gazdasági folyamatok kevésbé kedveznek a szállítmányozási, az autóipari vagy az ipari szektor papírjainak, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

A kötvényekkel kapcsolatban összességében pozitívak vagyunk, mivel a kamatcsökkentések és a mérséklődő infláció kedvező az eszközosztály számára. A mérséklődő hazai pénzpiaci kamatok nyomán csökkentettük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban és ebből a hosszabb kötvények és a részvények irányába súlyoztunk át."

