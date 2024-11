MBH: csökkenő hozamok jöhetnek a magyar piacon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"November elején az egyébként is magas szinten lévő hozamok (4,29%-os hozama volt október végén a tízéves amerikai állampapírnak) az amerikai választások után tovább emelkedtek: az a kimenetel, hogy Trump nyert, illetve a szenátus és a képviselőház is republikánus többségű lett, azt a lehetőséget vetítette előre, hogy az elnöki hatalommal szemben a fékek és egyensúlyok rendszere nem tud majd hatékonyan működni. A választás óta eltelt rövid időszakban azonban azt láttuk, hogy a megválasztott képviselők és szenátorok nem bólintanak rá minden elnöki döntésre. Továbbá a piacok arra várnak, hogy a kikristályosodjon, a kampányígéretekből mit akar és mit tud a második Trump elnökség megvalósítani.

A fentiek következményeként az amerikai hosszú hozamok konszolidálódtak, a szeptemberben és októberben lezajlott hozamemelkedés nem folytatódott. Várakozásaink szerint a következő három hónapban a jelenlegi szintek körül ragadnak be a hosszú hozamok. A rövid kamatokat a Fed decemberi döntése némiképp befolyásolhatja, az elemzői várakozások 25 bázispontos csökkentést mutatnak, mely után kivárásra számíthatunk. Az amerikai reálhozamok továbbra is magas szinten vannak, így az inflációkövető papírokat preferáljuk az időszak során.

A magyar kötvénypiacot az év végéhez közeledve jellemzően a kínálat visszafogása és a kereslet meglódulása jellemzi, így a következő hetekben csökkenő hozamokra számítunk, melyet a forint mozgása tud befolyásolni. Amennyiben a külföldi piacok támogatóak lesznek és az ECB tovább csökkenti az irányadó kamatát, az további – a határidős indexek 40 bázispontos csökkentést áraznak – támogatást adhat a magyar eszközöknek is. A magyar eszközök közül a 2026-os és 2032-es állampapír lejáratokat súlyozzuk felül a portfóliónkban.

A részvénypiacok esetében tovább folytatódott a divergencia az USA és a többi piac (néhány kivételtől eltekintve) között, az USA javára. A konszenzus jelenleg az, hogy az USA vállalati szektora a kedvezményezettje, míg a világ többi része inkább az elszenvedője lesz a Trump elnökségnek. Emellet Donald Trump győzelme eltérően befolyásolta az egyes szektorok teljesítményét is. A választást követő hetekben eddig három fontos trend rajzolódott ki az USA-ban. Egyrészt masszív felülteljesítést mutatnak a bankok és az energiacégek. Másrészt erősen lemaradó az egészségügyi szektor. Ezzel párhuzamosan pedig a tech- és telekommunikációs szektor elvesztette korábbi vonzerejét.

A következő egy hónapban néhány technikai tényező akár még támogathatja is a mindenkori csúcsa közelében lévő USA piacot úgy, mint a historikusan jó szezonális teljesítmény, a vállalati sajátrészvény-vásárlások magas volumene, valamint az ún. FOMO hatás. Ennél kicsit hosszabb távon már a fundamentális kép lehet meghatározó, aminek az előrejelzése jelenleg tele van buktatóval. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdés a Trump elnökség majdani intézkedései, azaz a kampányígéreteknek a megvalósíthatósága lesz. Azt gondoljuk ezen a téren a konszenzus akár tévedhet is, viszont inkább csak jövőre tisztulhat a kép valamelyest. A következő hónapok fejleményei jelentős hatással lehetnek valamennyi részvénypiacra, ezért a fennálló bizonytalanságok közepette jelenleg nem gondoljuk indokoltnak a részvénykitettség számottevő megváltoztatását. Az eszközosztályok közötti allokációt is változatlanul hagyjuk."

