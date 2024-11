Meddig eshet még az Nvidia?

Hiába az erős gyorsjelentés és a történelmi csúcs, az elmúlt napokban erősebb eladói nyomás alá került az Nvidia. A cég részvényeinek árfolyama már több mint 11 százalékkal került lejjebb a gyorsjelentés óta, a grafikonok pedig azt mutatják, hogy van is még tér a további esés előtt. Éppen ezért megnéztük, hogy milyen fontos szintekre érdemes most figyelni az Nvidia esetében valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy meddig eshet az árfolyam.