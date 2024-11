Erste: magasabb szinten ragadhatnak a kamatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Bár a piac továbbra is a legoptimistább forgatókönyvet (soft landing) árazza a legnagyobb valószínűséggel, az utóbbi hetekben egyértelműen megnőtt egy olyan jövőkép esélye, amiben a gazdasági növekedés erőteljes lesz, viszont az infláció és a kamatok is viszonylag magas szinten ragadnak. Ez persze főként az Egyesült Államokra vonatkozik, ahol a fogyasztás továbbra is erőteljes, a munkaerőpiacon pedig csak mérsékelt gyengülés látszik. Donald Trump választási győzelme és a republikánusok képviselőházi és szenátusi többsége legalábbis azt vetíti előre, hogy az infláció magasabb lesz, az adócsökkentésekkel és deregulációval felturbózott gazdaságnak köszönhetően pedig az USA és a világ többi része közti növekedési különbözet még tágulhat is.

A részvényesek valószínűleg profitálnak a társasági adócsökkentésekből, míg az amerikai ipar védelmét szolgáló magasabb vámok növelik az alacsonyabb jövedelműek költségeit, és potenciálisan visszafoghatják a fogyasztást. Másrészt az újraiparosítás ösztönzése több munkahelyet teremthet, miközben a bevándorlás szigorítása miatt a munkaerőkínálat szűkülhet, s ez pozitív hatással lehet a munkanélküliségre. A szűk munkaerőpiac azonban, ahol sok a betöltetlen álláshely, de kevés a szakképzett munkaerő, magasabb bérekhez és fokozott inflációs nyomáshoz vezet. A piacokon az amerikai választásokat követő kezdeti optimista reakciót látva jogosan vetődhet fel a kétely, hogy a befektetők talán alulbecsülik az olyan hosszabb távú kockázatokat, mint az emelkedő infláció, a magasabb államadósság és az esetleges kereskedelmi háborúk.

A részvénypiacokon az amerikai választási eredmény által vezérelt pozitív rövid távú lendület egy olyan környezetben bontakozik ki, ahol az értékeltségi mutatók historikusan bőven átlag felettiek (vagyis a piac drágának tűnik). A vállalati eredmények növekedése egyelőre igazolhatja az optimista hangulatot, viszont a jövőbeli profitvárakozások véleményünk szerint egy nagyon kedvező makrogazdasági hátteret feltételeznek. Mindezeket figyelembe véve nem változtattunk kissé óvatosabb megközelítésünkön, a részvénysúlyt továbbra is enyhén a hosszútávon semlegesnek gondolt szintek alatt tartjuk.

A kötvénypiacokon az amerikai választások kimenetele a hosszú távú kamatlábak emelkedését eredményezte, mivel a növekvő államadóssággal és az inflációs várakozásokkal kapcsolatos aggodalmak fokozódtak. Az euróövezetben eközben a francia kormány és költségvetés körüli aggodalmak, illetve a német kormány bedőlése borzolja a befektetők idegeit. Könnyen elképzelhető, hogy a jövő év elején esedékes német választásokat követően a költségvetési fegyelem itt is lazulni fog, ami növekvő állampapír-kibocsátásokat vetít előre – ezt el is kezdte beárazni a piac. A hazai kötvénypiacon a kormányzati adóösztönzőkön keresztül generált banki kereslet alaposan lenyomta a hozamokat. A lendület év végéig még kitarthat, de középtávon a jelenlegi szinteket már nem tartjuk túl vonzónak."

