Lesz-e évvégi hajrá a hazai műkereskedelemben?

Az év utolsó hónapjában valamennyi jelentős hazai aukciósház színre lép, de számos árverést tartanak a kisebb, sokszor még rövid múltra visszatekintő piaci szereplők is. Mai körképünkben a hónap első dekádja nagyobb aukcióinak kínálatából emeljük ki a legizgalmasabbnak ígérkező tételeket, de csakhamar jelentkezünk a későbbi napok aukcióiról szóló híradással is, hiszen a szezon majdnem karácsonyig tart.

A decemberi árverések sorát rögtön a hónap első napján a FreylerArt Gallery nyitja. A galéria már tavasszal bemutatta, most pedig kalapács alá viszi Ziffer Sándor A Luxembourg Párisban című 1911-es remekét. A 48 millióról indított olajkép becsértéke 80-120 millió forint, azaz könnyen életmű-rekord születhet. Több mint 40 tétel indul milliós árról, közülük kiemeljük Czóbel Béla 1925-ös berlini utcaképét, Kádár Béla, Czigány Dezső, Fenyő György, a kortársak közül pedig Gellér B. István, Fajó János és az aukciókon ritkán felbukkanó Gyulai Lajos egy-egy munkáját.

Ziffer Sándor: A Luxembourg Párisban, 1911, induló ára 48 millió forint. A FreylerArt Gallery jóvoltából

A Koller Galéria ugyancsak 1-én záruló online árverésén id. Markó Károly 11 millió forintról indított itáliai tája mellett kortárs plasztikák, Csikszentmihályi Róbert és Varga Imre munkái kelthetnek megkülönböztetett figyelmet; közülük előbbi mester 240 centiméter magas bronza, a Gépember kapta 8,5 millió forinttal a legmagasabb induló árat.

A BÁV ART ezúttal három estén zajló árverésén december 3-5. között összesen közel 800 műtárgy kerül kalapács alá. Az első napon, december 3-án 90 ritka luxusórát, 170 ékszert és több mint 30 numizmatikai különlegességet árvereznek. Az órák közül 5,5 milliós induló árával egy Corum Admiral's Cup Challenger arany férfi karóra emelkedik ki. Az ugyancsak többmilliós Patek Philippe, Rolex és Hublot órák mellett megemlítjük a Magyar Légierő vésett jelzésével ellátott Angelus férfi pilótaórát is, mely 1,6 millió forintos induló áron a pilóta tiszti tőrével együtt kerül kalapács alá.

Angelus férfi pilóta óra, induló ára 1,6 millió forint. A BÁV ART jóvoltából

Az ékszerek közül csaknem 40 kapott hétszámjegyű induló árat; a legmagasabbról, 9 millió forintról egy briliáns garnitúra indul. Az ékszereket számos numizmatikai ritkaság, többségében arany emlék-, illetve pénzérem egészíti ki.

Doktori gyűrű I. Ferenc József monogrammal, XIX. század vége – XX. század eleje, induló ára 800 ezer forint. A BÁV ART jóvoltából

A második nap december 4-én a klasszikus és kortárs festmények kedvelőinek szól. A kínálat legrégebbi darabjai a XVI. században születtek, míg a legújabbak néhány éve kerültek ki a művészek műtermeiből. A régi mesterek munkái közül kiemelkedik a XVIII. század első felében működött nápolyi mester, Francesco Solimena Az uralkodás allegóriája című olajképe, melynek rokon darabját a szentpétervári Ermitázs őrzi. A védett műre 8,5 millió forintról indul a licit. A XX. századi magyar mesterek közül Mednyánszky László erdőrészletét és Rippl-Rónai József pasztell női portréját 12 millió, míg Kmetty János csendéletét ás Aba-Novák Vilmos kedvelt cirkuszi témájú temperáját 8,5 millió forintról indítják. A legnagyobb várakozás talán mégis egy kortárs munka szereplését előzi meg. Bak Imre Vezérfonal című, életművi jelentőségű, nagyméretű, 1985-ös akrilképe, bár előbb itthoni kiállításokon is bemutatták, csakhamar külföldön kelt el és több mint három és fél évtized után most először válik idehaza is elérhetővé. A művész pályájának középső szakaszát reprezentáló alkotás induló ára 12 millió forint. Bak mellett a kortárs hazai művészetet többek között Bartl József, Nádler István, efZámbó István, Hencze Tamás és Bullás József munkái reprezentálják. A festményekkel egy napon árverezett bútorok között a legértékesebb darab egy XX. század eleji francia szalonasztal, mely 2,4 millió forintos kezdő árat kapott.

Bak Imre: Vezérfonal, 1985, induló ára 12 millió forint. A BÁV ART jóvoltából

A harmadik napon, december 5-én ezüst ritkaságok, kerámiák – köztük Zsolnay-vázák és dísztárgyak, illetve Gádor István, Gorka Géza és Gorka Lívia számos alkotása –, üvegtárgyak és egyedi fegyverek határozzák meg a kínálatot. A fegyverek között egy ritka, ún. páncélszúró kard mellett kalapács alá kerül egy jelentős történelmi értéket képviselő18. századi, Mária Terézia-kori huszártiszti szablya is.

A Darabanth Aukciósház december 5-én záruló online árverésének képzőművészeti anyagából Galambos Tamás 600 ezer forintról indított sokalakos festményét, a Türelmi zónát és Gyarmathy Tihamér 2005-ben kiadott grafikai mappájának egy komplett példányát emeljük ki, melyre 420 ezer forinton kezdődik a licit. Keresett művészek sokszorosított munkái gyakran igen kedvező árról indulnak; Kádár Béla cinkográfiái, Martyn Ferenc litográfiája vagy efZámbó István computer printjei például akár már 20 ezer forintért megszerezhetők lesznek.

December 5-én zajlik majd az ARTE Galéria 68. kamaraárverése is, ahol zömmel grafikák kerülnek kalapács alá. Többek között Czóbel Béla, Kassák Lajos, Swierkiewicz Róbert és Kass János egyedi és sokszorosított alkotásaira lehet licitálni, többnyire a 15-35 ezer forintos sávból indulva.

Több mint 200 tétel szerepel a legnagyobb vidéki akciósház, a debreceni Villás Galéria december 7-i árverésén. A legmagasabb induló árat 3,8 millió forinttal egy 1966-os Ország Lili-festmény kapta, mely a művész néhány éve a Magyar Nemzeti Galériában rendezett nagyszabású tárlatán is látható volt. Markó András, Ferenczy Károly, Kmetty János, Schönberger Armand, Mednyánszky László és Scheiber Hugó alkotásai ugyancsak hét számjegyű kezdő árat kaptak. Néhány százezer forintról indulva olyan jeles kortárs mesterek munkáira is lehet licitálni, mint Gyarmathy Tihamér, Váli Dezső vagy Aknay János.

December 10-én tartja téli árverését a Kieselbach Galéria. A kínálat 266 tételt foglal magában, köztük a XX. századi magyar festészet több kiemelkedő alakjának muzeális értékű munkáit. A nívós anyagból is kiemelkedik Czóbel Béla Kislány ágy előtt című, 1905-ben született, vadonatúj látásmódot tükröző ifjúkori főműve, mely mostanáig rangos magángyűjtemények féltve őrzött kincse volt és több mint 110 év óta most első ízben válthat tulajdonost a nyílt műtárgypiacon. Az 1905-ben Párizsban született festmény restaurálás nélkül vészelte át az elmúlt századot és eredeti keretében kerül kalapács alá. A licit egyedülállóan magas árról, a művész tavaly felállított 170 milliós életmű-rekordját is jóval meghaladó 220 millió forintról indul, a galéria által megadott 300-500 milliós becsérték felső határa pedig túllép a 460 milliós abszolút hazai csúcsáron is.

Czóbel Béla: Kislány ágy előtt, 1905, induló ára 220 millió forint. A Kieselbach Galéria jóvoltából

Három további alkotás kikiáltási ára lépi át a 100 milliós küszöböt. Vaszary Jánosnak a közelmúltban felbukkant, a tatai Park-sorozat családias összejöveteleinek intim világát a Korzó-képek könnyed hangvételével és fővárosi környezetével ötvöző, Művésztársaság című olajképe 110 millió forintos, míg Derkovits Gyula egyetlen, magántulajdonban lévő nagyméretű főműve, a Szövők 120 milliós kezdőárat kapott.

Vaszary János: Művésztársaság, 1930-as évek, induló ára 110 millió forint. A Kieselbach Galéria jóvoltából

110 millió forinton kezd Rippl-Rónai József Kis szőke fiú naranccsal című 1904-es olajképe is, mely a művész kaposvári korszakának ikonikus alkotása és egykor Nemes Marcell kollekcióját gazdagította.

Rippl-Rónai József: Kis szőke fiú naranccsal, 1904, induló ára 110 millió forint. A Kieselbach Galéria jóvoltából

Perlrott Csaba Vilmos Szabadban című, 1911 körül született nagyszabású kompozíciója, mely párizsias modernséggel fogalmazza újra a ligetben pihenő aktok klasszikus témáját, korábban Kovács Gábor gyűjteményét is megjárta és most 65 millió forintról indítva várja a liciteket. Életművi jelentőségű alkotás Egry József Taorminai napkelte című, tökéletes állapotban fennmaradt 1930-as olajpasztellje is, melyet egy pécsi magángyűjteményben őriztek s a nagyközönség az utóbbi fél évszázadban csak reprodukciókon láthatta.

E csúcstételek mellett kiemelkedő kvalitású munkákra lehet licitálni többek között Aba-Novák Vilmostól, Batthyány Gyulától, Márffy Ödöntől, Szőnyi Istvántól és Anna Margittól is. A kortársakat mások mellett Vera Molnár, Konok Tamás, Maurer Dóra, Váli Dezső, Bukta Imre és Király Gábor képviselik; az ő induló áraik a néhány százezertől a néhány millió forintig terjedő sávban mozognak. A legdrágább kortárs tételnek Keserü Ilona Dupla üzenet című, 24 millió forinton kezdő 1976-os olajképe ígérkezik.

Körképünket hamarosan folytatjuk a téli szezon további aukcióival.

