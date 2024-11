Mindenki a bitcoinra figyel, de ez a befektetés most sokkal izgalmasabb

Néhány nap esés után újra dübörög a kriptopiac: a bitcoin már a 100 000 dollárt ostromolja, emellett pedig a kisebb kriptóknál is szép pluszokat látunk. Mostani elemzésünkben nem a bitcoinnal, hanem egy olyan, másik kriptóval fogunk foglalkozni, amiben most nagy izgalmak és jó lehetőségek rejlenek. Nézzük is, hogy miről van szó.