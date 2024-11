Nyugdíjbomba ketyeg: a britek fele nem tud eleget félretenni nyugdíjra

A brit nyugdíjrendszer komoly kihívásokkal néz szembe, derül ki a BlackRock vagyonkezelő legfrissebb felméréséből. A járulékalapú nyugdíj-megtakarítók háromnegyede úgy véli, nem halad jó úton afelé, hogy nyugdíjas korában elfogadható életszínvonalat érjen el. Ez a bizalmi szint a felmérés 2017-es kezdete óta a legalacsonyabb - közölte a Financial Times

A BlackRock által az Egyesült Királyságban végzett, 1000 megtakarítót érintő kutatás szerint

a megkérdezettek fele úgy nyilatkozott, hogy nem engedheti meg magának, hogy eleget takarítson meg nyugdíjas éveire.

A járulékalapú nyugdíjrendszer (Defined Contribution) tagjainak több mint egyharmada pedig azt mondta, legnagyobb aggodalma az, hogy nincs elég pénze ahhoz, hogy méltósággal vonuljon nyugdíjba.

Az első olyan generáció, amely főként a DC-rendszereken keresztül gyűjt a nyugdíjra, közeledik a nyugdíjkorhatárhoz, e sokan közülük még nem részesültek a pályafutásuk korai szakaszában történő automatikus beléptetés előnyeiből.

Gavin Lewis, a BlackRock brit és írországi intézményi ügyfélüzletágának vezetője a helyzetet értékelve kijelentette: "Ez az érzés azt mutatja, hogy szükség van az egyéni nyugdíjjárulékok növelésére és szélesebb körű nyugdíjinnovációra, mint például a céldátum-alapok vagy a kollektív, járulékalapú rendszerek, amelyek mindegyike jövedelmet fizet nyugdíjas korban."

A megállapítások további nyomást gyakorolnak a kormányra a nyugdíjak felülvizsgálatának második szakasza előtt, amely várhatóan még az év vége előtt elindul, és a nyugdíjak megfelelőségére összpontosít majd.

A felmérés szerint az ezredfordulósok 70 százaléka úgy érzi, hogy a jelenlegi pénzügyi nyomás miatt nem tud tervezni a jövőre nézve. A nyugdíj előtt állók háromnegyede azt mondta, hogy értékelné, ha segítséget kapna a nyugdíjas éveiben szükséges jövedelem kiszámításához, és csak 11 százalékuk mondta, hogy tisztában van a jövedelemszerzési lehetőségeivel.

Az Egyesült Királyság kormánya azt tervezi, hogy kiterjeszti a kollektív, meghatározott hozzájárulási rendszerek kiterjesztését. Ezekben a rendszerekben a tagok egy közös rendszerben vesznek részt, és olyan hozamcélt kínálnak nekik, amely alapján megtervezhetik nyugdíjas éveiket - de a hozam nem rögzített, és a vállalatok nem kötelesek pótolni a rendszer finanszírozásának esetleges hiányosságait.

A hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (defined contribution, DC) a befizetések mértékét rögzítik, többnyire a jövedelem egy bizonyos mértékében határozzák meg. Itt a végső kifizetés mértéke legalább annyira függ attól is, hogy mekkora hozamot értek el a befektetésen. Ezzel szemben a szolgáltatással meghatározott programoknál (defined benefit, DB) a kifizetés mértéke van rögzítve, általában a jövedelemre és a munkában töltött évek számára is építő képlettel. Leegyszerűsítve tehát előbbinél a járulékfizetés, utóbbinál pedig a járadékfizetés mértéke a rögzített.

A Pensions Policy Institute (PPI) kutatóintézet szerdán közzétett jelentése szerint egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek növelhetik a nyugdíjmegfelelőségi szakadékot a lakosság egyes csoportjaiban. Becslései szerint 2040-re 1,7 millió nyugdíjas háztartás bérelhet lakást, a jelenlegi 500 ezerhez képest, ugyanakkor ötből kevesebb mint egynek lesz annyi nyugdíjmegtakarítása, hogy még egy szerényebb lakás bérlését is megengedhesse magának.

