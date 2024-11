OTP: mesterségesen generált rali a magyar kötvénypiacon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az „amerikai excepcionalizmusba” vetett hit töretlennek mutatkozott novemberben is. Trump győzelmét követően a dereguláció és adócsökkentések reménye a kis- és közepes vállalatok felé terelte a befektetőket, emellett a dollár és a kriptoeszközök erősödése jellemezte a hónapot. A vámháború réme az európai és feltörekvő részvénypiacokat nyomás alá helyezte, az USA felülteljesítés kikezdhetetlen maradt. Rövidtávú pesszimista képünk változatlan: a pozícionáltság több mutató alapján is extrém optimistának tűnik, emellé az S&P 500 és Nasdaq indexek mindenkori csúcsaik közelében ragadtak az elmúlt hetekben és az amerikai kamatvágási várakozások tovább mérséklődtek. Másrészt az amerikai gazdaság ereje relatív és abszolút értelemben is kiemelkedik jelenleg, ami kedvező hátszelet adhat. Összességében inkább a lefelé mutató kockázatokat érezzük nagyobbnak, így a fejlett piaci részvényeket kis mértékben csökkentjük. Ezzel párhuzamosan növeljük a feltörekvő piaci pozíciót, az elmúlt időszakban beöntött piacokból válogatva (dél-koreai, lengyel és latin-amerikai piacok).

A fejlett kötvénypiacokon ellentétes hatások feszülnek össze: monetáris oldalról, ha a piac által korábban vártnál lassabban is, de folytatódnak a kamatvágó ciklusok, ami támogatná a hozamok csökkenését. Ezzel szemben az infláció és a költségvetési deficitek növekedése vagy magas szinten ragadása pedig hozamemelkedést generál. A gyakorlatban ez a kötvény- és swapgörbék közti különbség növekedésében mutatkozik meg: míg utóbbinál a jegybanki kamatdöntések alakulása a fő mozgatórugó, addig az előbbinél a költségvetés helyzete is jelentősen befolyásolja a szinteket.

Az eszközosztályon belüli átcsoportosítást javasoljuk: 5 és 10 éves német állampapírok helyett amerikai és akár francia kitettséget érdemes felvenni, miután a spreadek látványosan megugrottak és Németországban is egyre növekszik a fiskális költekezés lehetősége, miután az ismét gyengélkedő gazdaságot egyre inkább belsőleg kell majd stimulálni (vámok és szintén gyenge kínai gazdaság eredőjeként). Emellett régiónkban figyeljük a román eurós hozamok alakulását. A román papírok hozamfelára nyár óta emelkedik, a december eleji választások körüli zaj jó vételi lehetőségként szolgálhat.

Magyar kötvénypiacon ismét mesterségesen generált ralit láthattunk. A jövő évi banki és biztosítói extraprofitadók csökkentésére felhasználható papírok látványosan túlteljesítettek a görbén, ez alapján könnyen feltételezhető, hogy vagy a biztosítók egy része kezdte már el a bevásárlást erre a célra vagy a befektetők próbálják front-runnolni a várt keresletnövekedést. Decemberben vagy legkésőbb év elején ismét jöhet egy korrekció a piacon, így megkezdjük a pozíció csökkentését. Az 5 éves tenorban 5.7-6.5%, 10 évben 6.2-7% közti sávot tartunk reálisnak.

A forintról nehéz optimistán nyilatkozni. Költségvetési oldalról sok támaszt nem várunk választási évet megelőző időszakban. A jegybanktól kamatemelést nem várunk, hacsak az eurhuf árfolyam elszállása nem üti meg a döntéshozók ingerküszöbét (ezt most 420-430 közöttre tenném). Mindezek mellé a további dollár erősödő epizódok is nyomás alatt tarthatják a hazai devizát. Jelenlegi szinteket semlegesnek tartjuk, euró long pozíciót 405-408 között kezdenénk felvenni."

