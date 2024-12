Megszólalt a neves pénzember: jön az összeomlás a bitcoinnál

Donald Trump elnökké választását követően hatalmas rali indult a bitcoinnál, azonban hiába jöttek azóta is remek hírek a kriptoközösség számára (például a vélhetően kripto-párti új SEC-elnökkel kapcsolatban),

a bitcoin csak nem tudott még a 100 ezer dolláros álomhatár fölé törni.

Ebben a felfokozott hangulatban szólalt meg a nagy megmondásairól hírhedt Robert Kiyosaki, aki közismerten bitcoin-rajongó és rengetegszer hangoztatta már, hogy nem bízik a hagyományos pénzügyi rendszerben. Most azonban - szemben szinte az összes eddigi írásával - negatívan nyilatkozott a kilátásokról:

szerinte az a tény, hogy 100 ezer dollár alatt rekedt a bitcoin, jó előjele annak, hogy akár 60 ezer dollárig is visszaeshet a kriptó árfolyama.

Egy ilyen helyzetre azonban szerinte nem eladással kell reagálni, hanem úgy kell felfogni, hogy akciós a legnagyobb kriptovaluta, és még többet kell belőle vásárolni.

BITCOIN to CRASHBitcoin is stalled short of $100k. That means BTC may crash to $60k.If and when that happens I will not sell. BTC will be having a sale. I will buy more. I predict Bitcoin will settle around $250 in 2025. At this stage of the BTC process price is not {:url}