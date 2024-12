Mindenki a bitcoinra figyel, pedig van egy befektetés, ami most sokkal izgalmasabb!

Jó hete volt a kriptopiacnak, kiderült ugyanis, hogy Donald Trump elnöksége alatt a tőzsdefelügyelet és az árutőzsdei kereskedelmi bizottság élére is kriptobarát vezető kerülhet. A befektetők azonnal reagáltak, nagyot emelkedett a bitcoin árfolyama, ezzel párhuzamosan a kisebb kapitalizációjú kriptodevizák is meglódultak, sőt: van egy fontos kriptoeszköz, ami jóval nagyobbat ment a bitcoinnál, és ezzel egy nagyon izgalmas szintre ért el az árfolyam, ahonnan akár nagyon meredek rali is indulhat.