Jöhetnek a nagy felvásárlások az Nvidiánál

A mesterséges intelligencia chipek piacvezetője, az Nvidia fontolgatja, hogy növekvő pénztartalékait fúziók és felvásárlások révén hasznosítsa. A cég pénzügyi vezetője egy arizonai technológiai konferencián beszélt a lehetséges tervekről, kiemelve, hogy a vállalat nyitott a tehetséges csapatok felvásárlására is, írja a Reuters.

2025: új aranykort vagy vámháborút hoz Trump nekünk? A szakértők szerint Trump hatalomra kerülése jelentős hatással lesz az európai és magyar gazdaságra, valamint a befektetésekre is. Mire számíthatunk pontosan? Erről fogunk beszélgetni meghívott szakértőinkkel december 10-én, az idei utolsó Portfolio Signature klub eseményünkön.

Az Nvidia pénzügyi igazgatója, Colette Kress a UBS Global Technology and AI konferencián kedden elhangzott beszédében utalt arra, hogy a vállalat aktívan keresi a lehetőségeket készpénztartalékai stratégiai felhasználására. A cég, amely vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligenciához használt chipek piacán, most új utakat keres növekedésének fenntartására és piaci pozíciójának megerősítésére.

Kress a konferencián elhangzott kérdésekre válaszolva kifejtette a vállalat álláspontját a felhalmozott készpénz felhasználásával kapcsolatban.

"Arra is gondolhatunk, hogy nagyszerű csapatokat vásároljunk fel valamilyen M&A formában

- mondta a pénzügyi vezető, utalva a fúziók és felvásárlások (Mergers and Acquisitions, M&A) lehetőségére.

A nyilatkozat arra enged következtetni, hogy az Nvidia nem csupán technológiai eszközök vagy szabadalmak megszerzésében gondolkodik, hanem kiemelten fontosnak tartja a tehetséges szakemberek integrálását is. Ez a stratégia segíthet a vállalatnak abban, hogy továbbra is az élvonalban maradjon a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia piacon.

Az Nvidia lépése illeszkedik abba az iparági trendbe, amelyben a technológiai óriásvállalatok gyakran használják fel jelentős készpénztartalékaikat stratégiai felvásárlásokra, hogy bővítsék képességeiket és erősítsék piaci pozíciójukat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ