Válság Dél-Koreában - Mutatjuk a piaci hatásokat

Sorra dőlnek az új csúcsok az amerikai tőzsdéken Donald Trump november elején aratott győzelem óta, a lendület pedig december első napjaiban is kitart. Ráadásul most több befektetés esetében is nagy izgalmakat tartogat az év vége. Ezek közül az izgalmas részvények közül mutatunk most egyet, amelyben nagy emelkedés jöhet az év végén, nézzük is meg, hogy melyik papírról van szó!