Itt a kriptósok új kedvence - Még nem késő beszállni?

A bitcoin emelkedésének megtorpanásával egy nagyobb figyelmet kapnak a kisebb coinok. A napokban már több izgalmas kriptopiaci befektetési lehetőséget is mutattunk, ez pedig most sincs másként. Mutatunk egy olyan coint, amelyre valósággal rárepültek a befektetők az előző napokban. Megnéztük, hogy mit érdemes tudni erről a kriptóról, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy érdemes lehet-e még beszállni. Lássuk!