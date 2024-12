Mutatunk egy részvényt, amiben most bőven van fantázia

Rég nem volt már ilyen optimista a hangulat a tőzsdéken. Még el sem kezdődött a Mikulás-rali, de sorra dőlnek az új csúcsok, és egymás után érkeznek a magasabbnál magasabb célárak. Ennek megfelelően rengeteg izgalmas, és nagy hozammal kecsegtető lehetőség van most a piacokon. Ezek közül a lehetőségek közül mutatunk most egyet. Nézzük is meg, hogy mit érdemes tudnunk 2025 egyik lehetséges sztárpapírjáról.