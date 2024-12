Bejelzett az indikátor: jöhetnek az új csúcsok ennél a kriptónál?

Vörös betűkkel véshetik a naptáraikba a szerdát a bitcoin-hívők, tegnap késő este ugyanis sikerült a bitcoinnak átlépnie a 100 ezer dolláros álomhatárt, ezzel 2 ezermilliárd dollár fölé nőtt a legfontosabb kriptoeszköz piaci kapitalizációja, immár nagyobb az értéke, mint a világ legnagyobb olajcégének, vagy akár a teljes ezüstpiacnak. Ahogy az ilyenkor gyakran (de nem mindig!) lenni szokott, a bitcoin szárnyalását a kisebb kapitalizációjú kriptók is követik, és az egyik legfontosabb eszköznél már be is indult az emelkedés, aminek köszönhetően olyan szintre került az árfolyam, ami nagyon izgalmas lehetőséget nyújthat a következő napokban.