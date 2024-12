Történelem: 100 000 dollár felett a bitcoin

Egy kollégánk több mint 10 éve poénból vett egy fél bitcoint, az ma közel 20 millió forintot érne. De csak érne, mert csődbe ment a tőzsde, ahol vette, és nem fért hozzá a coinjához. Akkoriban még igencsak kockázatos volt bitcoinba fektetni, mostanra viszont alaposan megváltozott a szabályozás, az intézményi befektetők közül a legnagyobbak is használják a bitcoint, Donald Trump pedig stratégiai tartalékot halmozna fel belőle. Most először 100 ezer dollár fölé emelkedett a bitcoin árfolyama, piaci értéke meghaladja a 2000 milliárd dollárt. Egyszerűen már nem lehet nem komolyan venni.

Vadnyugat volt

A bitcoin története 2008-ban kezdődött, amikor egy ismeretlen személy vagy csoport, aki vagy ami Satoshi Nakamoto néven vált ismertté, közzétett egy tanulmányt a bitcoin működéséről. Az első bitcoin-blokkot, az úgynevezett Genesis Block-ot, 2009. január 3-án hozták létre, az első tranzakció a bitcoinnal Nakamoto és egy amerikai számítógépes tudós, szoftverfejlesztő és kriptográfus, Hal Finney között jött létre.

Az azt követő években a bitcoin egyre szélesebb tömegekhez jutott el, amit fizetőeszközként is egyre többen használtak, de igazán fontos szerepe a befektetési piacon lett.

Mi a Portfolio-nál 2012 októberben írtunk először a bitcoinról, és 2013-ban kezdtünk rendszeresen foglalkozni a témával, akkor kezdett igazán globális őrületté válni, olyan árfolyammozgások voltak a bitcoinban, ami sokak fantáziáját megmozgatta. 2013 április elején írtunk egy cikket arról, hogy egy virtuális pénzért őrül meg a világ, akkor éppen 140 dolláron állt az árfolyam, miközben februárban még csak 20 dolláron,

vagyis két hónap alatt hétszerezett az árfolyam, sokan már lufit emlegettek a bitcoinnál.

Emlékszem, a szerkesztőségben az egyik kollégánk poénból vett is egy fél bitcoint 500 dollár körüli áron, az most ugye több mint 50 000 dollárt, vagyis közel 20 millió forintot érne. De csak érne, mert a tőzsde, ahol vette, az Mt. Gox összeomlott, a coinja pedig bent ragadt (igaz, a kártalanítások a mai napig folyamatosak).

A kezdeti évek rengeteg botránytól voltak hangosak, rendszeresen eltűntek coinok, vagy ellopták őket, és több kriptotőzsde csődbe is ment, az ott tárolt bitcoinokhoz pedig a tulajdonosaik nem tudtak hozzáférni.

Botrányok

A bitcoin korai időszaka tele volt kísérletezéssel és újszerű alkalmazásokkal, de gyorsan felmerültek a problémák és jöttek a botrányok is.

A coin első nagy botránya a Silk Road nevű online piactérhez köthető, amely 2011-ben indult. A platform anonim tranzakciókat tett lehetővé, és főként illegális drogok, hamisítványok és egyéb illegális áruk kereskedelmére használták. Mivel a bitcoin decentralizált és nehezen nyomon követhető, ideális eszköznek bizonyult az ilyen típusú tranzakciókhoz. 2013-ban az FBI lekapcsolta a Silk Roadot, és letartóztatták az alapítóját, Ross Ulbrichtot, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. Az FBI lefoglalt több mint 144 000 bitcoint, ami akkor közel 28 millió dollárt ért.

Ennél is nagyobb botrány volt az, amiben az előbb említett kollégánk is elbukta a bitcoinját, az Mt. Gox kriptotőzsde összeomlása. Ez a tőzsde a kezdeti időkben a bitcoin-tranzakciók több mint kétharmadát kezelte, 2014-ben csődöt jelentett. A tőzsde bejelentette, hogy 850 000 bitcoin tűnt el a rendszerükből, amelyet vagy hackerek loptak el, vagy belső csalások miatt veszett el, a károsult felhasználók közül sokan soha nem kapták vissza a pénzüket. A botrány aláásta a kriptovalutákba vetett bizalmat, de arra is felhívta a figyelmet, hogy szükség van biztonságosabb platformokra.

Az első néhány év tiszta vadnyugat volt, számos eset történt, amikor nagy mennyiségű bitcoin tűnt el különböző okokból:

hackertámadások,

csalások

vagy éppen a tulajdonosok hanyagsága miatt.

Például sokan elvesztették hozzáférésüket a tárcáikhoz, mert mondjuk elfelejtették a jelszavukat, vagy mert a merevlemezük, amin a coinokat tárolták, meghibásodott. Az egyik legismertebb ilyen eset James Howells sztorija, aki véletlenül kidobta azt a merevlemezt, amin állítólag 8 000 bitcoinhoz tartozó kulcs volt.

Alakul a szabályozás

A botrányok hatására a szabályozó hatóságok világszerte elkezdtek foglalkozni a kriptovalutákkal.

A bitcoin 2013 óta jelentős szabályozási változásokon ment keresztül, ahogy a világ kormányai és pénzügyi szervezetei elkezdték felismerni a kriptovaluták potenciálját, kockázatait és hatását a globális gazdaságra. A szabályozások célja

kezdetben a bűncselekmények elleni fellépés és a befektetők védelme volt,

de az idők során a hangsúly áttevődött a gazdasági integráció és az innováció támogatására is.

Az Mt. Gox 2014-es összeomlása és a Silk Road bezárása után a kormányok felismerték, hogy a bitcoinhoz kapcsolódó anonimitás vonzó a bűnözők számára. Emiatt a szabályozó hatóságok elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre koncentráltak.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának pénzügyi bűncselekmények felderítésével és megelőzésével foglalkozó hivatala például 2013-ban kiadott egy útmutatót, amely szerint a bitcoin-tőzsdéket pénzszolgáltatási vállalkozásokként kell regisztrálni, ez kötelezővé tette számukra az ügyfelek azonosítását és a gyanús tranzakciók jelentését.

Európában a pénzmosás elleni irányelvet 2015-ben fogadták el, amely előírta a kriptovaluta-szolgáltatók szabályozását és az ügyfelek azonosítását.

Kína 2013-ban betiltotta a pénzügyi intézményeknek a bitcoin használatát, de a kriptovalutákkal való kereskedést nem tiltotta meg a magánszemélyeknek. 2017-ben aztán Kína teljesen betiltotta a kriptovaluta-tőzsdéket és az ICO-kat (elsődleges coinkibocsátás), később pedig a kriptoeszközök bányászatát is korlátozta. Ez a lépés jelentős mértékben visszavetette a globális bányászati kapacitásokat.

Japán vezető szerepet vállalt a kriptovaluták szabályozásában, 2017-ben hivatalosan elismerte a bitcoin-t mint törvényes fizetőeszközt.

A kezdeti időszakban meghozott szabályozásokat aztán az elmúlt években továbbiak követték,

Az EU 5. és 6. Pénzmosás Elleni Irányelve kiterjesztette a szabályozási követelményeket a kriptovaluta-tőzsdékre és tárcaszolgáltatókra. Az EU bevezette a MiCA rendeletet is, amely átfogó keretet kínál a kriptovaluták szabályozására.

Az Egyesült Államokban a Biden-kormányzat 2021-ben kiemelte a digitális valuták szabályozásának fontosságát, és több amerikai állam, például Wyoming, kedvezőbb szabályozást vezetett be a kriptovállalkozások számára.

Kína pedig 2021-ben végleg betiltotta a kriptovalutákkal való kereskedést és a bányászatot, ami a globális bányászati tevékenység jelentős átrendeződéséhez vezetett.

Fizetni is lehet vele

Bár a bitcoin elsősorban befektetési eszköz, egyre több helyen fizethetünk is vele.

A Subway 2013-ban jelentette be, hogy néhány üzletében bitcoinban is lehet fizetni, és bár ez a fizetési mód nem terjedt el globálisan, a bejelentés fontos lépés volt a bitcoin elfogadásának elterjedésében a gyorséttermekben.

Az elsők között volt 2014-ben az elektronikai termékeket árusító Newegg, amelyik bevezette a bitcoin fizetési lehetőséget, de az Overstock nevű online kiskereskedő is abban az évben kezdte el elfogadni a bitcoint. Szintén 2014-ben jelentette be a Microsoft, hogy elfogadja a bitcoint a vásárlásokhoz a Windows Store-ban és az Xbox Store-ban

2020 végén a PayPal jelentette be, hogy támogatja a bitcoin és más kriptovaluták használatát a platformján, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy közvetlenül bitcoinnal vásároljanak több millió kereskedőnél világszerte. Ez nagyon fontos lépés volt a kriptovaluták elfogadottságának növelésében, mivel a PayPal globálisan elismert pénzügyi szolgáltató.

Elon Musk ismert arról, hogy támogatja a kriptókat (előszeretettel mozgatja is az árfoyamukat, lásd, bitcoin, dogecoin), így nem meglepő, hogy a Tesla 2021 elején bejelentette, hogy elfogadja a bitcoint mint fizetőeszközt autói vásárlásához.

2021-ben a Square és az AT&T is bejelentette a bitcoin elfogadását, majd 2022-ben a Home Depot is lépett. ők az online vásárlásokban fogadják el a digitális pénzt.

Magyar vonatkozású 2021-es hír, amiről mi is beszámoltunk, hogy a Mol egyes horvátországi kútjain is fizethetnek az ügyfelek kriptodevizával, egyfajta pilot projekt volt ez, akkor 46 töltőállomáson lehetett kriptókkal fizetni.

A milliárd dolláros pizza Ha már fizetés és bitcoin, itt egy kis színes: 2010. május 22-én Hanyecz László, egy magyar származású programozó végrehajtotta az első ismert fizetési tranzakciót bitcoinnal, amikor két Papa John’s pizzát vásárolt 10 000 bitcoinért. Hanyecz a tranzakciót egy fórumon keresztül kezdeményezte, ahol felajánlotta, hogy 10,000 bitcoint fizet annak, aki pizzát rendel neki. Egy másik felhasználó elfogadta az ajánlatot, és rendelést adott le egy amerikai pizzériában. A 10 000 akkor csupán 41 dollárt ért, ma viszont egymilliárd dollárt érne. A vásárlás évfordulója, május 22 a Bitcoin Pizza Day. Hanyecz-cel azóta több interjú is készült, a kérdések kérdése persze az, hogy nem bánja-e, hogy nem tartotta meg inkább a coinokat, Hanyecz viszont nem sajnálja a döntését, sőt büszke rá, hogy hozzájárult a bitcoin történetének egyik mérföldkövéhez.

Jönnek az intézmények

Persze a bitcoin, mint befektetés nem terjedhetett volna el csak azzal, hogy kisbefektetők világszerte adják-veszik, kellettek hozzá a nagy intézményi befektetők, akik között egyre kevesebben vannak olyanok, akik figyelmen kívül hagyják a digitális coinokat.

Ahogy emelkedett a bitcoin árfolyama és piaci értéke, az intézményi befektetők is elkezdtek érdeklődni a coinok iránt. Az első fontos lépést az intézményi szektor számára a Chicago Mercantile Exchange (CME) és a Chicago Board Options Exchange (CBOE) tette meg, amikor bevezették a bitcoin határidős ügyleteket. Ez lehetővé tette, hogy nagyobb intézményi szereplők, mint például hedge fundok és pénzügyi alapok, részt vehessenek a bitcoin piacán, anélkül hogy közvetlenül birtokolniuk kellett volna azt.

2020-ban a MicroStrategy, egy amerikai üzleti intelligencia cég bejelentette, hogy 425 millió dollárt fektetett bitcoinba, a következő években pedig hatalmasra növelte a bitcoinkészletét, majd 2021-ben a Tesla 1,5 milliárd dollárnyi bitcoint vásárolt, ezekkel a lépésekkel a bitcoin egyre inkább elismerést nyert az intézményi szektorban.

2021-ben a Grayscale Bitcoin Trust lehetővé tette az intézményi befektetők számára, hogy közvetlenül bitcoinba fektessenek.

Az igazán nagy dobás azonban az volt, hogy idén, 10 év nagy huzavona után az amerikai tőzsdefelügyelet jóváhagyta a spot bitcoin ETF-ek, vagyis tőzsdén kereskedett alapok iránti kibocsátói igényeket, ezzel több nagy pénzintézet is megjelent ezen a piacon, hatalmas keresletet hozva a bitcoin piacán. Az ETF-ek megjelenése után csupán q10 hónapra volt szükség ahhoz, hogy a nettó tőkebeáramlás meghaladja a 20 milliárd dollárt. Csak hogy perspektívába helyezzülk ezt az eseményt: az arany ETF-eknek annak idején 5 évre volt szükségük ahhoz, hogy ekkora tőke beáramoljon arra a piacra.

Jön Trump

Az elmúlt hetek árfolyamemelkedése, és a 100 ezer dolláros szint áttörése nem teljesen független Donald Trump megválasztásától. Sőt.

Trump nem volt mindig a kriptók nagy barátja, az elmúlt években viszont alaposan megváltoztatta álláspontját, most már egyértelműen a kriptovaluták és a bitcoin támogatása mellett áll ki, és ambiciózus terveket fogalmazott meg, amelyek célja az Egyesült Államok globális vezető szerepének megerősítése a digitális pénzügyi technológiák terén.

A legfontosabb terve egy nemzeti, stratégiai bitcoin-tartalék létrehozása, ami magában foglalná a kormány által már megszerzett bitcoinok megtartását és az állomány növelését akár 1 millió bitcoinig öt éven belül. Ezzel Trump szerint az Egyesült Államok gazdaságilag stabilabbá válhatna, a bitcoin pedig fedezetként szolgálhatna az infláció ellen.

Trump szerint a kriptók jelenlegi szabályozása túlságosan szigorú, ígéretet tett arra, hogy meneszti az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) elnökét, Gary Genslert, aki számos kriptoellenes lépést tett.

Trump célja az is, hogy az Egyesült Államok megelőzze Kínát és más országokat a kriptovaluták elterjesztésében, szerinte ez kulcsfontosságú az amerikai gazdasági dominancia fenntartásához, valamint az innováció ösztönzéséhez​.

Ezeknek a lépéseknek a belengetése meggyőzte a kriptoközösséget arról, hogy Trump megválasztásával jön a kriptokánaán, az árfoylamok pedig kilőttek.

Donald Trump megválasztása óta több mint 50 százalékot emelkedett a bitcoin árfoylama.

Picit hektikus

Hogy jutottunk el a néhány dollárról a 100 ezer dollárig? Egy hullámvasúton.

A bitcoin nem a gyenge idegzetűek terepe, az elmúlt években egymást követték a több száz százalékos emelkedések után menetrendszerűen érkező 50-80 százalékos esések.

Ha nem a csúcs- és mélypontokat nézzük, hanem az egyes éveket, akkor is jól látszik, milyen hektikus volt a mozgás.

Nagyra nőtt

Az elmúlt órák emelkedésével a bitcoin piaci értéke meghaladta a 2000 milliárd dollárt.

A teljes kriptopiac mérete közel 3700 milliárd dollár, vagyis a piac több mint felét a bitcoin adja.

A bitcoin piaci értéke már nagyobb, mint a világ legnagyobb olajcégéé, a Saudi Aramcóé, de nagyobb mint a Meta, vagy a teljes ezüstpiac.

Mostanra a bitcoint már nem lehet nem komolyan venni.

Címlapkép forrása: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images

