Lejárt egy fontos állampapír, de itt nem kapod vissza automatikusan a pénzed

November 11-én lejárt az első nyomdai Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) sorozat, melyet a postákon lehetett megvásárolni. Érdemes mindenkinek figyelnie, aki korábban ilyen papírt vásárolt, hiszen a visszaváltás nem automatikus, így a minket megillető összeg átvételéhez személyesen, az értékpapírral együtt be kell fáradni a közel 600 posta egyikébe - hívta fel a figyelmet erre az Államkincstár.

November 11-től folyamatosan járnak le az ötéves futamidejű nyomdai MÁP Pluszok, melyek a postákon válthatóak vissza.

Lejárat után a nyomdai MÁP Plusz nem kamatozik tovább függetlenül a visszaváltás időpontjától, vagyis érdemes minél előbb rendelkezni a vásárlóknak az összegről. A tulajdonosok a futamidő végén egyben kapják meg a tőkét és a felhalmozott kamatot.

A nyomdai MÁP Plusz jelenleg 5,50-6,75%-os kamattal kerül forgalomba, minél tovább érdemes megtartani, hiszen annál magasabb az éves kamat. Az EHM évi 6,23%, így az ötéves futamidő végén összesen 35,35%-os teljes kamat kerül kifizetésre a tulajdonosoknak a tőkén felül, ha valaki a kibocsátás napjától a futamidő végéig megtartja.

A nyomdai MÁP Plusz esetében a lejáró összeg nem kerül automatikusan újra befektetésre.

Vagyis aki továbbra is állampapírban szeretné tartani megtakarítását, annak is be kell fáradnia valamelyik postára és új sorozatot vásárolni a most lejárt helyett. Illetve még egyszerűbb megoldás egy értékpapírszámla nyitása, amit szintén ott a Postán megnyithat, amikor visszaváltja a nyomdai MÁP Pluszt. Így a visszaváltott nyomdai MÁP Pluszból egyből bármilyen dematerializált állampapírt vásárolhat, melyek esetében a kamat és a tőke jóváírása az értékpapírszámlára automatikusan történik - írja az Államkincstár.

