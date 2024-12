Partnerségi megállapodást kötött a Richter

Ünnepélyes ceremónia keretében, a Richter Központban írták alá a Richter Innovációs Ökoszisztémához csatlakozó intézmények azt a Partnerségi megállapodást, amely három kutatási hálózatban (Neuroinflammáció, Neuropszichiátriai Transzláció és Humán Reprodukció) az innováció erősítését, az új felvetések megismerését és ezek hasznosítását tűzte ki célul – közölte a vállalat.

Vállalati stratégiájával összhangban a Richter 2022-ben kezdte meg egy új, innovációs együttműködési struktúra kidolgozását az eddig nem kezelt orvosi társadalmi igények megoldására. Egyetemi, kutatóintézeti és start-up vállalkozások munkacsoportjaiból olyan hálózatokat szervezett, amelyek a területükön a legkiválóbb kutatókat tömörítik, akik azonosulnak Richter innovációs céljaival, annak érdekében, hogy közösen biztosítsák a hazai gyógyszergyártás és gyógyszeripari kutatás-fejlesztés hosszú távú fenntarthatóságát Magyarországon – áll a közleményükben.

Az egészséggazdasághoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés célzott ösztönzése nemcsak az ország nemzeti szuverenitását és gazdaságát erősíti, hanem a külföldön is piacképes termékek és szolgáltatások létrejöttét eredményezheti.

Ennek szellemében a Kormány elkötelezetten támogatja a Richter Gedeon küldetését, hogy a vállalat helyet adjon olyan úttörő gyógyszerkutatási innovációs folyamatoknak, amelyekből végül a hazai csúcstechnológiára épülő egészségipari fejlesztések, szabadalmak és társadalmilag is hasznos eredmények, terápiás eljárások születhetnek” – mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Az elmúlt években új igény fogalmazódott meg az egyetemi és akadémiai együttműködések terén. A Richter ezt felismerve, a K+F+I világban széleskörben elterjedt „open innovation”, azaz a kutatói szabadságon alapuló gyakorlatra építve hozta létre a jelenleg három Hálózatból álló Richter Innovációs Ökoszisztémát.

„A Richter számára kulcsfontosságú, hogy a saját falain kívüli tudást és erőforrásokat is felhasználja a kutatás és fejlesztés során. A most létrehozott innovációs ökoszisztéma egy olyan keretet ad, amelyben a legjobb egyetemi és akadémiai kutatók működhetnek együtt az ipari szektorral, annak érdekében, hogy eddig fel nem ismert orvosi, társadalmi és piaci elvárásokra válaszoljanak, anélkül, hogy innovatív megközelítésük, publikációs szabadságuk csorbulna. Mindezt csúcskategóriás laboratóriumi környezetben, a legmodernebb eszközök és technológiák alkalmazásával tehetik. Meggyőződésünk, hogy a most létrejött Richter Innovációs Ökoszisztéma jóvoltából olyan innovatív megoldások születnek, amelyek az emberek életminőségére és a társadalom működésére is jótékony hatással lehetnek – ismertette Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

A partnerségi megállapodás ünnepélyes aláírásán a kutatók anyaintézményei vettek részt:

Állatorvostudományi Egyetem – Budapest

Debreceni Egyetem, Debrecen

Dunamenti REK – Budapest, Győr, Kaposvár, Tapolca

Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Budapest

Hun-Ren KOKI, Budapest

Hun-Ren SZBK, Szeged

