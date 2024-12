Valósággal ömlik a pénz a bitcoin-alapokba

2025: új aranykort vagy vámháborút hoz Trump nekünk? A szakértők szerint Trump hatalomra kerülése jelentős hatással lesz az európai és magyar gazdaságra, valamint a befektetésekre is. Mire számíthatunk pontosan? Erről fogunk beszélgetni meghívott szakértőinkkel december 10-én, az idei utolsó Portfolio Signature klub eseményünkön.

A tucatnyi alap mintegy 9,9 milliárd dollárnyi nettó beáramlást vonzott a november 5-i választások napját követő időszakban,

ami a Bloomberg által összeállított adatok szerint hozzájárult ahhoz, hogy az ETF-ekben kezelt teljes vagyon megközelítőleg 113 milliárd dollárra emelkedjen.

Már érkeznek is az első kriptobarát intézkedések: a megválasztott elnök a múlt héten a digitális eszközök lelkes támogatóját, Paul Atkinst nevezte ki az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) következő vezetőjének, és bejelentette a Fehér Ház történetének első, mesterséges intelligenciával és kriptovalutával foglalkozó vezetőjét is. Trump azt is megfogadta, hogy a Biden-adminisztráció digitális eszközökkel kapcsolatos szkepticizmusát támogató szabályokkal váltja fel, és még

egy stratégiai nemzeti bitcoin-tartalék létrehozásának ötletét is támogatta

a választási kampánya során.

A bitcoin december 5-én lépte át először a 100 000 dolláros árfolyamot, a token hathetes folyamatos emelkedése a leghosszabb ilyen sorozat a 2021-es kriptoőrület óta. Az árfolyam 100 ezer dolláros szint fölötti stabilizálódásához azonban további pozitív katalizátorokra lehet szükség, írta David Lawant, a FalconX kripto prime bróker kutatási vezetője egy jegyzetben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

