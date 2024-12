Dögunalomból aranybánya: most kilőhet ez a magyar részvény

Nagy izgalmakat tartogat az év utolsó hónapja is a magyar tőzsdén. Amellett, hogy az idei évben a BUX világverő lett, a blue chipek mellett számos kisebb papírban is nagy izgalmakat látunk. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt fogunk bemutatni, amely kitörés előtt áll, és hamarosan nagy emelkedés veheti kezdetét. Nézzük is meg, hogy melyik hazai papírról van szó!