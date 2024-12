Nyugdíj-megtakarítások: csúnyán elbukhatjuk az adójóváírást, ha nem figyelünk ezekre a speciális év végi határidőkre

Portfolio 2024. december 11. 13:18

Az idén kifejezetten hosszúra nyúló ünnepi időszakra való tekintettel a biztosítóknál és a pénztáraknál is szűkösebbek a határidők a tavalyi évhez képest. Bár a szerződéseket több helyen is még egészen az év utolsó napjáig befogadják, a díjfizetéseket általában érdemes még karácsony előtt elindítani, hogy időben beérkezzenek - figyelmeztetett a Grantis, szolgáltatóként mutatva be a határidőket.