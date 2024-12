Nyugdíjpénzek: egymillió magyar kap a napokban fontos levelet

A kormány ősszel jelentette be azokat a részleteket, miként lehet a nyugdíjra félretett pénzeket lakáscélra felhasználni az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokból. Egy friss rendeletben most azt is közzétették,

hogyan kell majd kinéznie annak a levélnek, amelyet minden pénztárnak kötelező jelleggel ki kell küldenie a tagjai számára:

„Tisztelt Pénztártagunk!

Ön [pénztártag neve]* tagsági viszonyban áll [pénztárunkkal].

Az Ön fennálló teljes pénztártagi egyenlege [pénztártagi egyenleg a levél írásakor, adott napon] forint.

Az Ön 2025. évben lakáscélra felhasználható maximális kerete a levél írásakor (adott napon, de legfeljebb 2024. szeptember 30-ai pénztártagi egyenlege) [lakáscélra még felhasználható egyenleg, a levél írásakor, adott napon] forint.

Ön mint pénztártag adómentesen a fenti lakáscélra elkölthető összeget az alábbi típusú lakáscélokra használhatja fel:

A) Banki lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek törlesztésére, előtörlesztésére és végtörlesztésére.

B) Munkáltatói lakáscélú kölcsön törlesztésére, előtörlesztésére és végtörlesztésére.

C) Új lakáscélú hitel felvételéhez az önerő biztosítására.

D) Otthonfelújításra, a Magyarországon lévő lakás és lakóház építésének, korszerűsítésének, felújításának, bővítésének támogatására (a törvényben meghatározott támogatható építési tevékenységek részletes listáját jelen levél melléklete tartalmazza).

E) Magyarországon lévő lakás vagy lakóház megvásárlására.

F) Magyarországon lévő lakás és lakóház építkezési helyéül szolgáló építési telek megvásárlására.

G) Otthonépítésre, a Magyarországon lévő lakás és lakóház építésének támogatására (a törvényben meghatározott támogatható építési tevékenységek részletes listáját jelen levél melléklete tartalmazza).

Lakáscélú kifizetés abban az esetben igényelhető, ha az ingatlan az ingatlan-nyilvántartás alapján Ön mint pénztártag vagy az Ön házastársa vagy gyermeke(i) teljes vagy részleges tulajdonában áll, vagy a hitelszerződés, illetve adásvételi szerződés következtében a tulajdonába kerül.

A kifizetés iránti kérelmet és a szükséges dokumentumokat, számlákat 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig legfeljebb három alkalommal lehet benyújtani, az önkéntes nyugdíjpénztár a beadást követő 60 napon belül köteles teljesíteni a kifizetéseket.

Tájékoztatom arról, hogy Ön utoljára …………… évben teljesített befizetést [akkor, ha legalább 1 éve].

Tájékoztatom arról is, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár jelen levél mellékleteként küldött formanyomtatvány, továbbá a GYIK-ben és az alábbi táblázatban leírtak szerinti dokumentumokon kívül más iratokat nem kérhet be Öntől kérelme elbírálásához.

További információk érhetőek el a magyar kormány alábbi honlapján, ahol a gyakran ismételt kérdések (GYIK) és az azokra adott válaszok találhatóak meg az Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatóságával kapcsolatban: https://kormany.hu/hirek/tajekoztato-az-onkentes-nyugdijpenztari-megtakaritas-egyeni-dontesen-alapulo-lakascelu-felhasznalasanak-szabalyairol-frissitve

Kérdéseit a következő ingyenes telefonszámon, munkanapon, munkaidőben teheti fel pénztárunk számára: [ ].

A lakás és lakóház építés, korszerűsítés, felújítás, bővítés tekintetében támogatható építési tevékenységek részletes listája

1. Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

2. fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

3. fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

4. az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

5. a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása,

6. tető cseréje, felújítása, szigetelése,

7. égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

8. klímaberendezés beépítése, cseréje,

9. napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

10. belső tér felújítása, ideértve

10.1. a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

10.2. a galériaépítést,

10.3. a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

10.4. a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

10.5. a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

10.6. a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

10.7. a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

11. a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

12. kerítés építése,

13. gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

14. terasz, loggia, erkély, előtető építése,

15. térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje,

16. télikert kialakítása,

17. akadálymentesítési munka,

18. alapozási szerkezet megerősítése,

19. beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

20. használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

21. szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

22. szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje,

23. építőanyag beszerzése.

[…]”

A közlönyben továbbá közzétették azt is, hogyan néz majd ki az a kérelem, amelyet a pénztártagnak kell benyújtania a pénztára felé, amennyiben élni kíván a pénzkivétel lehetőségével a fenti célokra:

1 Megfelelő pont aláhúzandó!

2 Megfelelő pont aláhúzandó!

3 Megfelelő megnevezés aláhúzandó

