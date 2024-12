Mitől félhetnek a piacok 2025-ben?

A befektetők megítéléséből látszik, hogy jelentősen átrendeződtek a piaci kockázatok az elmúlt egy évben. A Deutsche Bank Research legfrissebb felmérése szerint a globális kereskedelmi háború vált a legnagyobb fenyegetéssé, míg tavaly még az amerikai gazdaság "kemény landolása" (hard landing) volt a fő aggodalom. Az amerikai technológiai szektor zuhanása és az inflációs félelmek szintén előkelő helyen szerepelnek a kockázati listán - számolt be a Marketwatch

Jim Reid, a Deutsche Bank makro- és tematikus kutatásokért felelős globális vezetője egy hétfői jegyzetében kiemelte:

A legnagyobb globális kockázatoknak a globális kereskedelmi háborút, az amerikai technológiai szektor zuhanását, valamint az inflációval és a kötvényhozamokkal kapcsolatos aggodalmakat tekintik.

Az amerikai gazdaság idei bővülése ellenére a befektetők tartanak attól, hogy Donald Trump újraválasztása és kereskedelmi politikája további inflációs nyomást okozhat. Emellett a Federal Reserve monetáris politikájának alakulása is kiemelt figyelmet kap. Bár a Fed szeptemberben elkezdte lazítani monetáris politikáját, a befektetők továbbra is aggódnak a központi bankok váratlan kamatemelései miatt. A kötvénypiac volatilitása is fokozódott, mivel a Fed igyekszik visszaterelni az inflációt a 2%-os célértékre.

A technológiai szektor teljesítménye szintén kulcsfontosságú tényező:

az S&P 500 idei jelentős emelkedése nagyrészt a mesterséges intelligencia iránti lelkesedésnek köszönhető,

ami különösen kedvezett a nagy technológiai vállalatoknak, például az Nvidia részvényei idén 165%-kal emelkedtek. A Deutsche Bank felmérése szerint a befektetők a technológiai részvények értékelésének zuhanását és az AI iránti lelkesedés csökkenését tartják a második legnagyobb kockázatnak a piaci stabilitásra nézve.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ