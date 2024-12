A semmiből robbant be, és most fenekestül felfogathat mindent – Megvan az új Nvidia?

Látványosan megremegett a befektetők keze a mesterséges intelligencia sztárjánál, több kedvezőtlen körülmény és rossz hír is indokolta az Nvidia elmúlt hetekben látott esését. Az egyik ok nem más, mint hogy előre tört egy másik amerikai chipgyártó, akit egyesek máris az "új Nvidiaként" tartanak számon. Adódik a kérdés, hogy ezt mégis mire alapozzák? Tényleg leáldozott az AI eddigi csillagának, és meteorként robban fel a Broadcom? Miben nyújt többet a kihívó, mint a regnáló bajnok? Egyáltalán, mit gondolnak most az elemzők a sztoriról?