Apelso Capital: érdemes egy kis forint shortot magunknál tartani

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írását olvashatják:

"A decemberi amerikai Fed kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy jövőre négy helyett csak két kamatvágás várható, ami kevesebb, mint amire a piac számított. A hírre beleadtak a befektetők az amerikai részvényekbe, S&P 500 index közel 3%-os napon belüli esést könyvelhetett el. Az amerikai parkett továbbra is túlvett és túlpozícionált, míg a piac szélessége egyre kevésbé mély. Az S&P 500 index komponenseinek kicsivel több mint a fele tartózkodik a 200 napos, míg a komponenseinek kevesebb mint 30%-a az 50 napos mozgóátlaga felett, ami azt mutatja, egyre kevesebb részvény húzza a piacot. A reálgazdaság jó egészségnek örvend egyelőre, a vállalati profit marginok érdemben nem romlottak még, a részvény visszavásárlások üteme rövid távon változatlan lehet, így folytatódhat az emelkedés a tengerentúli parketten, az év első félévben. Azonban nő az esélye egy nagyobb korrekciónak, a pozícionáltságból adódóan.

Európa ellenben alulsúlyozott a befektetők körében, a háború árnyéka továbbra is távol tartja a befektetőket, az európai piacoktól. Csakhogy ez hamar változhat, ugyanis Trump kampányígérete volt, hogy egy nap alatt lezárja a konfliktust. Mindenesetre a leendő elnök ilyen kijelentéseit kellő óvatossággal kell kezelni, de jól mutathatja, a konfliktussal kapcsolatos, amerikai diplomáciai állásfoglalás változást. Egy esetleges fegyverszünet következtében, a befektetők ismét növelhetik az európai, főleg a kelet-közép európai kitettségüket.

„Nincs új a nap alatt”, az amerikai gazdaság továbbra is erős képet fest magáról, egyelőre kevés az arra utaló jel, hogy a gazdaság földbe állna, rövid időn belül. Amikor a gazdaságok egy magas inflációs környezetből, a mérséklődő inflációs, lassuló gazdasági növekedési környezetbe lépnek át, a monetáris politikai döntéshozóknak egyensúlyozniuk kell, ha túl sokat és gyorsan vágnak az irányadó kamatokon, akkor az árszínvonalak általános szintje újból növekedésnek indulhat, hiszen az inflációnak „hosszú az árnyéka”, míg ha keveset és lassan vágnak, a gazdaságok recesszióba fordulhatnak. Emiatt a Fed monetáris tanácsa, nem fog kapkodni a kamatvágással, a „higher for longer” szcenárió, a hosszú oldali amerikai hozamokat emelt szinten tarthatja, az év első felében Amerikában.

Ezzel szemben, az Európai Központi Banknak tovább nőhet a mozgástere a kamatvágással kapcsolatban, a nyomottabb európai aktivitásnak és az infláció mérséklődésének következtében. Így az EKB folyathatja a kamatvágási ciklusát, 25-ös lépésközzel haladva, szemben a tengerentúli „kollégákkal”. Bár a német és francia kormányválságok, okoztak némi turbulenciát az európai kötvénypiacon, de várhatóan ezek elcsendesednek, így lejjebb csúszhatnak az európai kötvény hozamok.

Úgy látszik, bárhová megyünk, érdemes egy kis forint „short”-ot mindig magunknál tartani. A magasabban ragadó amerikai alapkamat, a feltörekvő piaci devizákat helyezheti még nyomás alá az év első felében. Sajnos időről-időre szembesülnünk kell, hogy a feltörekvő piaci devizák között az egyik legsebezhetőbb között tartanak minket számon. Az eddig konzervatív gazdaságpolitikai megközelítéséről ismert Varga Mihály, leendő jegybankelnök kinevezése sem segített a hazai fizetőeszközön, valahogy a piac nem akarja elhinni, hogy a mandátuma alatt, továbbra is konzervatív álláspontot fog képviselni.

A részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra is az óvatosan optimista megközelítést alkalmazzuk rövid távon, hiszen trenddel szembe menni, még nem lehet kifizetődő, de a pozícionáltságból adódóan, benne van bármikor, egy nagyobb korrekció lehetősége, a tengerentúlon. Hosszabb távon már kevésbé vagyunk optimisták, az amerikai parkettel kapcsolatban. Európa részvénykitettség súlyát óvatosan növelnénk a portfólión belül, az amerikai diplomáciai változás következtében. A magasabban ragadó alapkamat és a megemelt inflációs előrejelzésnek köszönhetően, az amerikai államkötvények szintje feljebb tolódhat. Az európai hozamok szintje, az amerikai hozamokkal ellentétben lejjebb tolódhat, a gyengébb növekedési kép és a normalizálódó inflációs környezet következtében. A hazai kötvények mostani szintje esetén továbbra is semlegesebb pozíciót foglalunk el. A modellportfóliót, ebben a hónapban is hasonló módon állítottuk össze, igaz egy kicsit csökkentettük az amerikai részvénykitettséget, Európa terhére. Globális fejlődő kitettséget továbbra sem tartunk, a politikai kockázatok erősödése miatt. A kötvénykitettséget a részvénykitettséghez hasonlóan módosítottuk, az amerikai kötvények súlyát csökkentettük, Európa javára."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ