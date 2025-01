Beütött a fordulat, de vajon 2025-ben is folytatódik a nemesfémek szárnyalása?

Tavaly ilyenkor még úgy írtunk az aranyról, mint egy tetszhalott állapotban lévő eszközről, ami nem is véletlen, hiszen hiába az energiaválság, a háború, vagy a magas infláció, a nemesfém sehogy sem akart úgy működni, ahogy egy ilyen környezetben vártuk volna: menekülőeszközként. Az 2024-es év azonban hatalmas áttörést hozott, és az egyik sztárterméke volt az évnek az arany, ráadásul az ezüst is több mint 10 éve nem látott szintre ralizott. De mit hozhat 2025 a két nemesfém számára?

A nemesfémek éve (is) volt 2024

Nagy várakozás előzte meg a 2024-es évet az arany és az ezüst piacán is, az újév első napjain visszatekintve pedig elmondható, hogy a két nemesfém be is váltotta a hozzájuk fűzött reményeket.

A nagy várakozások főként a kamatvágások kezdetével voltak indokolhatóak, ugyanis egy csökkenő kamatkörnyezetben a historikus adatok alapján az arany, illetve az ezüst is jól szokott teljesíteni,

ez pedig ezúttal sem volt másképp, ugyanis az arany és az ezüst árfolyama is rakétaként lőtt ki 2024-ben.