Ezek voltak 2024 legdrágább műalkotásai a nemzetközi aukciókon

Az impresszionista és posztimpresszionista mesterek XIX. század végén született alkotásai mellett a legjobb árakat a globális piacon tavaly is többnyire a múlt század 50-es-60-as éveinek csúcsművei érték el, az árszint azonban alatta maradt a korábbinak. E művek szerzőinek névsorában alig van változás az elmúlt évekhez képest; a legfeltűnőbb hiányzó Pablo Picasso, a legkevésbé gyakori név a TOP 10-ben pedig az idei rangsor egyetlen élő művésze, az amerikai Ed Ruscha. Ketten – Magritte és Monet– két-két művel is szerepelnek a tíz legdrágább között. Szembeötlő visszaesése miatt Picassora érdemes külön is kitérni: míg 2023-ban 139 millió dollár volt a csúcsára (amivel a tavalyi listát is vezetné), addig 2024-ben csak 24,8 millió, sőt, tíz legdrágább tavalyi tételének ára együtt is alacsonyabb volt, mint amennyit egy évvel korábban a legjobb áron elkelt festményéért adtak.)

A tavalyi TOP 10-es listán szereplő művek együttes értéke a 2022-es 1,1 milliárd dollárral és a tavalyelőtti 660 millióval szemben csak 521 millió dollár volt; optimizmusra legfeljebb a visszaesés lassuló tempója adhat okot. A toplistás eredmények túlnyomó többségéről a Christie’s és a Sotheby’s gondoskodott, mellettük egy-egy tételt a Phillips és a bécsi Im Kinsky aukcionált – utóbbi szereplése a listán igazi meglepetés. A három nagy nemzetközi ház nyilvános aukciói együttesen 29%-kal gyengébb eredményt értek el 2023-hoz és 47.9%-kal rosszabbat 2022-höz képest, ami ismét igazolja, hogy a csúcskategória eredményeiből elég nagy biztonsággal lehet következtetni a piac egészének állapotára. Hasonló a kép, ha nem a tíz, hanem a száz legdrágább tételt vizsgáljuk: ezek összértéke 2022-ben 4,1 milliárd, 2023-ban 2,4 milliárd, tavaly csak 1,8 milliárd dollár volt. (A három ház teljes forgalmának visszaesése a fentebb jelzettnél kisebb mértékű, mert a nem képzőművészeti kategóriákban, illetve a private sales üzletágban jobb eredmények születtek. Az említett forgalmi adatok minden esetben tartalmazzák az árverőházak jutalékát is.)

Az év nyertese kétségkívül a belga szürrealista mester, René Magritte volt, aki egyedüliként lépte át a 100 milliós küszöböt. Új életmű-rekordot felállító művéért csaknem kétszer annyit adtak, mint a második helyezett alkotásért és az ő festményét találjuk a lista ötödik helyén is. Mintegy ráadásként új csúcsárat ért el papíralapú munkáinak kategóriájában is. Szárnyalása tükrözi a szürrealizmus általában is újra növekvő népszerűségét.

Lássuk ezek után a tavalyi év legdrágább aukciós tételeit.

1. René Magritte: A fény birodalma, 1954. Christie’s, 121.160.000 dollár

A festmény egy 1939 és 1967 között készült, 17 olajképet és 10 gouache-t számláló sorozat egyik legnagyobb és legjobb darabja. E művek a szürrealista mester legismertebb és legkeresettebb alkotásai közé tartoznak. Már születésükkor nagy népszerűségnek örvendtek, a gyűjtői igények kielégítésére készült belőlük végül ilyen sok változat. Egy részüket ma ismert múzeumok őrzik, de több van még belőlük magángyűjteményekben is. A most árverezett példány több mint fél évszázadig a tavalyelőtt elhunyt neves román-amerikai belsőépítész, Mica Ertegun tulajdonában volt és egy ún. single owner sale keretében került kalapács alá; azaz az aukció valamennyi tétele Ertegun gyűjteményéből származott. A festménynek nem volt nyilvános becsértéke, de nem volt titok, hogy a ház legalább 100 millió dollárt vár és azt is előre tudni lehetett, hogy ennyit adnak is majd érte, mivel a tétel garantált volt, azaz valaki már előzetesen olyan árat ajánlott, ami a beadó és a ház számára is elfogadható volt. Magritte korábbi rekordja egyébként 79 millió dollár volt és 2022-ben született.

René Magritte: A fény birodalma, 1954. A Christie’s jóvoltából

2. Ed Ruscha: Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half, 1964. Christie’s, 68.260.000 dollár

Közel fél évszázad után a legjobb pillanatban dobta piacra eddigi tulajdonosa, egy texasi olajmilliárdos Ruscha utolsó, magánkézben lévő nagyméretű festményét, hiszen a legendás 66-os út melletti benzinkutat ábrázoló festmény az egyik kiemelt munka volt Ruscha nagyszabású 2023-24-es szóló show-ján a New York-i MoMÁ-ban és a Los Angeles-i LACMÁ-ban. E kiállítások tovább erősítették a gyűjtői érdeklődést a 87 éves művész munkái iránt, így nem csoda, hogy a Christie’s az eddigi, 52,5 millió dolláros életmű-rekord megdöntését várta az alkotástól, mely Ruscha több, akkortájt festett képéhez hasonlóan minimalista táji, építészeti elemeket kombinált szövegrészletekkel. A mű végül Ruscha eddigi, öt évet megért rekordáránál 30%-kal többért kelt el.

Ed Ruscha: Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half, 1964. A Christie’s jóvoltából

3. Claude Monet: Nimfák, 1914-17. Sotheby’s, 65.500.000 dollár

A francia impresszionizmus egyik legnagyobb mestereként és a modern festészet előfutáraként tisztelt festő ért már el százmillió dollár feletti árat is, így, ha egy-egy mű kalapács alá kerül ikonikus sorozataiból, akkor a TOP 10-es helyezés szinte garantált. Így történt ez a tavirózsákat ábrázoló, mintegy 250 művet felölelő sorozatának 1914-17 között készült, monumentális méretű darabjával is, melyet új tulajdonosa 17 perces licitcsatában szerzett meg. Ezen a – valóban szabad ég alatt, a művész giverny-i kertjében született – festményen a művész már eltávolodik a vízililiomok valósághűbb ábrázolásától, figyelmét a vízen tükröződő fények és színek kötik le. A mű a szépségiparban vagyont szerzett, tavaly elhunyt Sydel Miller kollekciójából, garantált tételként került kalapács alá.

Claude Monet: Nimfák, 1914-17. A Sotheby’s jóvoltából

4. Jean-Michel Basquiat: Cím nélkül (ELMAR), 1982. Phillips, 46.479.000 dollár

A monumentális méretű mű Basquiat „arany évében” született, amikor street art művészből a galériák felkapott sztárjává vált. Évtizedekig Francesco Pellizzi olasz antropológus tulajdonában volt, a nagyközönség több fontos kiállításon is láthatta, de aukción most vált először hozzáférhetővé. A festményen történelmi és mitológiai motívumok keverednek a művész által kreált szimbólumokkal. A Phillips, mely ezzel a tétellel tudott bekerülni a két nagy ház által dominált TOP 10-be, 40-60 millió dollárban adta meg a mű becsértékét. Tekintve, hogy a becsértékek nem tartalmazzák a jutalékot, a 46,4 millió dolláros ár viszont igen, a mű kevéssel taksája alatt kelt el és az ár messze elmaradt Basquiat 2017-ben felállított 110,5 millió dolláros életmű-rekordjától.

Jean-Michel Basquiat: Cím nélkül (ELMAR), 1982. A Phillips jóvoltából

5. René Magritte: Az intim barát, 1958. Christie’s, 42.123.969 dollár (33.660.000 font)

A fény birodalma mellett Magritte másik ikonikus, Bowler-kalapos férfit ábrázoló sorozatának egyik darabja is kalapács alá került tavaly, ráadásul egy, kifejezetten a szürrealista művészetnek szentelt londoni aukción. Ebből a sorozatból is kevés maradt magánkézben; ez a darab 1980-ban bukkant fel utoljára árverésen, amikor egy francia műkereskedő 90 ezer fontért szerezte meg. Nem sokkal később egy ismert gyűjtő házaspár, Gilbert és Lena Kaplan tulajdonába került, s egészen mostanáig ott is maradt. A tétel garantált volt, elért ára végül valamivel a becsérték alatt maradt.

René Magritte: Az intim barát, 1958. A Christie’s jóvoltából

6. Gustav Klimt: Lieser kisasszony portréja, 1917. Im Kinsky, 41.025.600 dollár (38.500.000 euró)

Ezúttal nem az ár okozott meglepetést, hiszen Gustav Klimt muzeális munkái rendszerint a legmagasabb ársávban mozognak, hanem az a tény, hogy a művész egyik utolsó, nem teljesen befejezett alkotása nem a nagy nemzetközi aukciósházak valamelyikében, hanem keletkezésének helyszínén, Bécsben, az Im Kinsky-nél került kalapács alá. Lieser kisasszony portréja nagyiparos családjának megrendelésére készült, s Klimt halála után el is jutott a családhoz. 1925 és 1960 közötti sorsa ugyanakkor tisztázatlan, de jogszerűtlen elbirtoklására utaló egyértelmű jelek nem bukkantak fel. A mű az elmúlt 60 évben egy osztrák magángyűjteményben rejtőzködött és a Lieser-család jogutódai és a jelenlegi tulajdonosok közötti megállapodást követően kerülhetett most értékesítésre. A festményért kifizetett összeg valamivel meghaladta a becsérték alsó határát.

Gustav Klimt: Lieser kisasszony portréja, 1917. Az Im Kinsky jóvoltából

7. Andy Warhol: Virágok, 1964. Christie’s, 35.485.000 dollár

Talán kevesen emlékeznek már arra, hogy a TOP-listákon bérelt hellyel rendelkező Andy Warhol ikonikus Virágok-sorozatát 1964-ben a Kennedy-gyilkosság inspirálta, a művész a merénylet áldozatául esett amerikai elnök előtt tisztelgett vele. A sorozatnak ez a nagyméretű darabja még sosem szerepelt aukción; a műkereskedelembe annak idején a patinás New York-i Leo Castelli Gallery-n keresztül került be. Míg 2022-ben a sorozat egy másik darabját új tulajdonosa még 15,8 millió dollárért meg tudta szerezni, addig ezért a munkáért a Christie’s tavaly májusi aukcióján már a becsértékét is meghaladó összeget, a két évvel korábbi ár több mint kétszeresét kellett fizetni.

Andy Warhol: Virágok, 1964. A Christie’s jóvoltából

8. Claude Monet: Szénakazal Givernynél, 1893. Sotheby’s, 34.804.500 dollár

A vízililiomok mellett Monet egy másik kedvelt motívumát, egy szénakazlat ábrázoló festmény is bekerült a TOP 10-be. A mű a jó két tucat változatot számláló sorozat legutolsó darabja, mely már nem sokkal elkészülte után az USA-ba került, egy időben tartós letétként a bostoni Szépművészeti Múzeumban volt látható. Aukción most szerepelt először; nyilvános becsérték nélkül, garantált tételként került kalapács alá. Elért ára megfelel a várakozásnak, de messze elmarad az azonos témájú Monet-festmények 2019-ben elért 110 millió dolláros csúcsárától, ami mindmáig a legmagasabb, impresszionista festményért kifizetett összeg.

Claude Monet: Szénakazal Givernynél, 1893. A Sotheby’s jóvoltából

9. Vincent van Gogh: Kerti sarok, pillangókkal, 1887. Christie’s, 33.185.000 dollár

A festmény a művész 1886 és 1888 közötti párizsi éveiben született, amikor többször is megörökítette a nagyváros és környékének közkertjeit. A több európai, majd amerikai magángyűjteményt megjárt, kiállításokon is többször bemutatott mű a mostanit megelőzően 2018-ban szerepelt aukción, ahol azonban nem kelt el, így az árverőház magának vásárolta azt meg 30 millió dollárért. Nagy üzletet tehát nem csináltak most vele, de a kép így is Van Gogh párizsi korszakának legdrágább alkotása lett.

Vincent van Gogh: Kerti sarok, pillangókkal, 1887. A Christie’s jóvoltából

10. Mark Rothko: Cím nélkül (Sárga és kék), 1954. Sotheby’s, 32.474.502 dollár

Rothkónak ez a festménye az elmúlt 70 évben többször is gazdát cserélt, megjárta a Christie’s-tulajdonos François Pinault gyűjteményét is. 2013-ban egy malájziai gyűjtő birtokába került, aki két évvel később 46,5 millió dollárért vált meg tőle. Legutóbbi tulajdonosa, akinek neve nem került nyilvánosságra, nem csinált jó üzletet, hiszen most Hong Kongban harmadával kevesebbet kapott érte. A mű, amit színkombinációja miatt az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdete óta különösen sokszor reprodukáltak, Hong Kongban került kalapács alá; ez volt az első, Ázsiában árverezett Rothko-olajfestmény.

Mark Rothko: Cím nélkül (Sárga és kék), 1954. A Sotheby’s jóvoltából

Összeállításunk csak a nyilvános árveréseken elkelt tételeket tartalmazza; az aukciósházak private sale üzletágában, a műkereskedésekben és gyűjtők egymás közötti ügyleteiben akár ezeknél magasabb árak is születhettek.

A művek reprodukcióit az azokat árverező aukciósházak jóvoltából közöljük.

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Claude Monet: Nimfák, 1914-17. A Sotheby’s jóvoltából.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ