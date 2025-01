Mindenki a bitcoinra figyel, pedig van egy befektetés, ami most sokkal izgalmasabb

A tavaly decemberben látott lefordulást követően nagyon izgalmasan indul az év a kriptóknál, ugyanis valósággal repülőrajtot vettek a legnépszerűbb coinok. Miközben azonban sok piaci szereplő arra összpontosít, hogy a tavalyi évben sikert sikerre halmozó bitcoin mikor töri át ismét a sokszor csak álomhatárként emlegetett 100 000 dolláros árfolyamszintet, addig több kisebb coinban is izgalmas befektetési lehetőség alakult ki. Ezek közül a lehetőségek közül mutatunk most előfizetőinknek egyet. Nézzük is meg, hogy melyik coinról van szó!