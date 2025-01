Valami történik a lakossági állampapíroknál – Mik ezek az adatok?

Rég volt ilyen, mostanság viszont egyre gyakrabban: úgy tűnik, lanyhul a befektetési kedv a lakossági állampapíroknál, ezt mutatja, hogy a névértéken számolt állománynövekedés elmaradt a piaci értéktől. Mindezt a friss pénzbeáramlás, illetve a kamatok újrabefektetésének elmaradása okozhatta. Vélhetően ennek köze van ahhoz is, hogy szeptemberben és októberben is 25-25 bázisponttal vágták vissza több lakossági állampapír kamatát, és sokan kivárnak a befektetési döntésekkel most, hogy hamarosan beindul a prémium állampapírok kamatfizetése . Mindeközben a befektetési alapok szárnyalnak: novemberig már több mint 2250 milliárd forinttal nőtt az állományuk, amellyel új mérföldkőhöz is érkeztek.