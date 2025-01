Sorra törlik magukat a német egyetemek Elon Musk közösségi platformjáról

Már több mint 60 németországi egyetem döntött úgy, hogy távozik az X-ről,

köztük a berlini Freie Universität és az Uni Münster. Lépésüket azzal indokolják, hogy a platform irányultsága ellentmond az egyetemek olyan alapvető értékeinek, mint a világra való nyitottság és a tudományos integritás.

Az egyetemek számára azért is elfogadhatatlanná vált az X, mert algoritmusai egyre jobban kedveznek a populista tartalmak terjedésének, míg más tartalmakat korlátoznak.

A kezdeményezést a Düsseldorfi Egyetem indította el, és már nemcsak Németországból, hanem Ausztriából is több felsőoktatási intézmény csatlakozott hozzá.

Az egyetemek figyelemmel kísérik más közösségi platformok fejlődését is. Mark Zuckerberg, a Facebookot és az Instagramot is birtokló Meta vezetője épp kedden jelentette be, hogy megszüntetik a külső partnerekkel végzett tényellenőrzést – egyelőre az Egyesült Államokban –, és az X-en követett gyakorlathoz hasonlóan a felhasználók számára teszik lehetővé, hogy megjegyzéseket fűzzenek a tartalmakhoz. Sokak szerint a lépéssel Zuckerberg Donald Trumpnak akar kedveskedni. A döntést kritizálók azonban úgy vélik, hogy a Meta-vezér ezzel szabad folyást enged az álhírek és dezinformációk terjedésének.

Az X-et és Elon Muskot az utóbbi időben számos bírálat érte Németországban, mivel az amerikai techmilliárdos nyíltan hitet tett a szélsőjobboldali AfD párt mellett, és csütörtök este 75 perces beszélgetést is folytatott a párt kancellárjelöltjével, Alice Weidellel az X-en.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ