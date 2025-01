Eldőlt a PMÁP idei kamatának a sorsa, lesz olyan állampapír, ami 6,7%-ot fizet

Kijött a KSH friss, decemberi inflációs adata, ezzel pedig eldőlt az inflációkövető állampapírok számára kulcsfontosságú adat is, a tavalyi éves átlagos infláció. A friss számok alapján a legtöbb prémium állampapír kamata az idei 18-19%-os kamatfizetés után 4-5% körüli szintre esik vissza, mutatunk azonban egy olyan állampapírt is, amely 6,7%-ot fog fizetni.

Megvan a friss inflációs adat

Decemberben 4,6 százalékra gyorsult a magyar infláció, ami valamelyest meghaladta az előzetes elemzői várakozásokat. Ez pedig azt is jelenti, hogy megvan az inflációkövető állampapírok számára kulcsfontosságú adat is, a tavalyi éves átlagos infláció, amelynek mértéke a KSH beszámolója szerint

3,7% volt 2024-ben.

A tavalyi friss inflációs adatot minden PMÁP-tulajdonos megérzi, azok is, akik az utóbbi időben az első kamatperiódusban fix kamatot adó konstrukciókból (2032/I és 2032/J) vásároltak be, hiszen ezek kamatozása is áttért a „megszokott” inflációkövetésre.