Történelmi csúcsra ugrott a magyar tőzsde, vannak izgalmas sztorik

Portfolio 2025. január 15. 11:09

Gazdasági információk tekintetében ma az amerikai infláció decemberi adatai lesznek a legfontosabbak - a közlésnek ezúttal a szokásosnál nagyobb jelentősége lesz, ugyanis a múlt heti rendkívül erős munkaerőpiaci adat után a piaci szereplők már elkezdték kiárazni a Fed-től várt kamatcsökkentéseket, ez pedig a tőzsdéken is nagy mozgásokat hozott. Ezen felül a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezonra is figyelnek a befektetők, ma teszik közzé friss számaikat a JPMorgannél és a Goldman Sachs-nál is.



Az ázsiai tőzsdék ma felemásan teljesítettek, kedvező hangulatú kereskedést láthatunk Európa piacain, ebben a miliőben új történelmi csúcsra ugrott a magyar tőzsde.