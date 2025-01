Mutattunk tegnap egy magyar részvényt, el is indult fölfelé

Tegnapi elemzésünkben említettük, hogy fordulat kezdődött egy magyar részvénynél, miután az árfolyamnak sikerült kitörnie egy hosszan tartó csökkenő trendből. A részvényt ráadásul most az is vonzóvá teszi a befektetők számára, hogy az emelkedéshez kedvező hírek társulnak. A mai napon is folytatódik az emelkedés, ráadásul kiemelkedő forgalom mellett. Éppen ezért megnéztük, hogy milyen fontos szintekre érdemes figyelni a papírnál, és hogy meddig tarthat az emelkedés a kitörés után. Lássuk!

Csütörtökön is új történelmi csúccsal indult a nap a magyar tőzsdén, BUX index pedig történelme során először lépte át a 84 000 pontos szintet. A nagypapírokban is kifejezetten nagy mozgásokat láthatunk most, a Richter, illetve a Magyar Telekom is szolgáltat izgalmakat.

A kisebb kapitalizációjú magyar részvények közül a 4iG ralija is folytatódik, de szép, több mint 5 százalékos pluszban van most a Delta jegyzése is.

De nem csak a felsorolt részvényekben vannak nagy izgalmak, ugyanis ahogy arra tegnapi elemzésünkben már felhívtuk a figyelmet,