Donald Trump után a felesége is beszállt a kriptobizniszbe

Melania Trump a közösségi médiában mutatta be MELANIA nevű kriptovalutáját, miközben a megválasztott elnök győzelmi gyűlést tartott vasárnap délután a washingtoni Capital One Arénában.

The Official Melania Meme is live!You can buy $MELANIA now. FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P https://t.co/8FXvlMBhVf