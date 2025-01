Csalódtak a befektetők, megütötték a kriptókat

Tegnap reggel új történelmi csúcsra húzták a bitcoint, és egy széleskörű ralit láthattunk az egész kriptopiacon, mivel a piaci szereplők arra számítottak, hogy beiktatásakor Donald Trump szót ejt majd a bitcoinnal, illetve a kriptovalutákkal kapcsolatos terveiről. Ezekkel a várakozásokkal ellentétben azonban Trump egy szót sem szólt a kriptókról, ennek hatására pedig esés kezdődött az egész piacon. A legnépszerűbb coinok mellett pedig a Trump család múlt hét végén indított mémcoinjait is adni kezdték a befektetők.

Trump tegnap tette le hivatali esküjét az Egyesült Államok 47. elnökeként, beiktatási beszédében, illetve az ezt követően bemutatott „America First Priorities” nevű programjában azonban nem tett említést a kriptopiaccal kapcsolatos terveiről, noha az ezt megelőző napokban több olyan hír is napvilágot látott, hogy az elnök már rögtön az első napján kiemelten foglalkozhat a kriptoiparral.

Többek között szó volt egy kriptotanács létrehozásáról, valamint egy olyan rendelet aláírásáról is, amely a kriptoellenesnek nevezett banki gyakorlatokat érintette volna. Emellett pedig azt is várták, hogy Trump a régóta emlegetett stratégiai bitcoin tartalékról is bejelentést tesz majd.

Ezek azonban nem történtek meg,