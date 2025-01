Nincs megállás, folytatódik az őrült emelkedés ennél a magyar részvénynél

Bár a vezető európai indexekhez hasonlóan a BUX mozgása is mérsékelt kedden, a magyar tőzsdén most sincs hiány izgalmas eseményekből. Az egyik hazai részvény, amelyet az elmúlt hetekben már kiemeltünk nagy növekedési potenciálja miatt, újabb lendületet vett. Egy ekkora emelkedést látva természetesen több kérdés is felmerül a befektetőkben. Az egyik ilyen, hogy meddig tarthat még a rali? A másik pedig, hogy érdemes lehet-e még beszállni? Ezekre a kérdésekre kerestünk választ.