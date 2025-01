Itt egy részvény, amiben most nagy emelkedés jöhet a profik szerint

Izgalmas részvénypiaci sztorikból tulajdonképpen sosincs hiány, ha az ember tudja, hogy hol keressen. Sőt, nem is kell mindig a "fő csapással" menni és a következő nagy Trump-trade-re vadászni, a hétfőn beiktatott elnök várható intézkedéseitől teljesen független sztorikat is lehet találni, mi most pontosan ezt tettük: a Goldman Sachs elemzőjének megnyilvánulását szúrtuk ki, aki olyan magasra emelte egy részvény célárát, hogy az alapján akár közel duplázhat is a következő 12 hónapban a papír. Nézzük is meg, hogy melyik ez a részvény!