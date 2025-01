New Yorktól Párizsig – 15 kihagyhatatlan kiállítás 2025-ben

Ahogy 2025-be lépünk láthatjuk, hogy idén is izgalmas és sokszínű kiállítások sorakoznak világszerte. Az év folyamán olyan tárlatok kerülnek megrendezésre, amelyek nemcsak új perspektívákat és inspiráló élményeket kínálnak, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a látogatók mélyebb megértést nyerjenek a művészet világáról. A bemutatott kiállítások között szerepelnek a klasszikus festészet mesterei, mint Caspar David Friedrich, a 20. század női művészeinek reprezentatív alkotásai, mint Suzanne Valadon, valamint a kortárs művészet ikonikus alakjai. Emellett különleges tárlatok is várják a látogatókat, amelyek a művészetek és a történelem összefonódását, illetve a különböző kultúrák közötti párbeszédet is reflektálják. A műtárgy.com ajánlójában olyan kiállítások szerepelnek, amelyek az év minden hónapjára különleges élményeket ígérnek a művészetek iránt érdeklődőknek.

1. Caspar David Friedrich: The Soul of Nature

The Metropolitan Museum of Art, New York 2025. február 8. – május 11.

Caspar David Friedrich a romantika egyik legismertebb német mestere, a kiállítás a természet és az ember kapcsolatát vizsgálja filozófiai és vallási szempontból. Friedrich, aki a német romantikus mozgalom élvonalában dolgozott, új megközelítésben ábrázolta a tájat, mint egy helyszínt, ahol mély spirituális és érzelmi találkozások zajlanak. A tárlat betekintést nyújt a művész munkásságába, különös figyelmet fordítva arra, hogyan formálta a természet ábrázolása a 19. századi művészeti gondolkodást. A táj, ahogyan azt ő ábrázolta—meditatív, titokzatos és csodálattal teli—ma is élő és releváns művészeti vízió marad.

Caspar David Friedrich, Vándor a ködtenger felett, 1818. Forrás: The Met Museum

2. Suzanne Valadon: A Female Gaze

Centre Pompidou, Párizs 2025. január 15. – május 26.

Suzanne Valadon volt az első nő, aki nagy méretű férfi aktot festett frontális pózban. Egy igazi szabad szellem, aki modellként kezdte pályafutását, majd teljes jogú művésszé vált, anélkül, hogy bármely művészeti irányzathoz csatlakozott volna—kivéve talán a sajátjához. Több mint kétszáz festménye és rajza révén A Female Gaze kiállítás kiemeli a művésznő gyakran alábecsült, de úttörő szerepét a modern művészeti kifejezésmód fejlődésében

Suzanne Valadon, Femme aux Seins Nus (Autoportrait), 1917. Forrás: Centre Pompidou

3. Paris noir: Artistic circulations and anti-colonial resistance, 1950 – 2000

Centre Pompidou, Párizs 2025. március 19. – június 30.

Idén a Centre Pompidou bemutatja a - Paris noir című kiállítást, amely az utolsó nagy tárlatok egyike lesz, mielőtt az öt évig tartó felújítások miatt bezár. A kiállítás a Párizsban 1950 és 2000 között alkotó fekete művészeket ünnepli, többek között olyan kiemelkedő alakok munkáit, mint Beauford Delaney, Guido Llinás és Aimé Césaire. Bár e művészek jelentős hatással voltak olyan irányzatokra, mint a szürrealizmus, a szabad figuráció, a modernizmus és a posztmodernizmus, sok alkotásuk még soha nem volt látható Franciaországban. A „Paris noir” kiállítás bemutatja, hogyan formálták a fekete művészek a társadalmi és politikai diskurzust, tükrözve a fontos eseményeket, mint az afrikai függetlenség és az apartheid bukása. Ezen kívül a tárlaton négy kortárs fekete művész, Valérie John, Nathalie Leroy Fiévee, Jay Ramier és Shuck One munkáit is láthatjuk, akik Párizsban élnek vagy éltek, és friss szemléletet kínálnak a múlt hatásáról a mai párizsi művészeti világra.

Gérard Sékoto, Önarckép, 1947. Forrás: Centre Pompidou

4. Christine Sun Kim: All Day All Night

Whitney Museum of American Art, New York 2025. február 8. – július

Christine Sun Kim első szólókiállítása a Whitney-ben a művész több mint 90 alkotásán keresztül mutatja be művészetét, amely a hang, a csend és a vizuális kifejezés határait feszegeti. A tárlat különleges helyspecifikus installációkat és interaktív munkákat is felvonultat.

Christine Sun Kim, TBD TBC TBA. Forrás: Whitney Museum of American Art

5. Anselm Kiefer: Sag mir, wo die Blumen sind (Where Have All the Flowers Gone)

Stedelijk Museum és Van Gogh Museum, Amszterdam 2025. március 7. – június 9.

Először a történelem során a Van Gogh Múzeum és a Stedelijk Múzeum Amszterdamban összefog, hogy közösen rendezzenek egy jelentős kiállítást napjaink egyik legfontosabb művészéről, Anselm Kiefer-ről.

Ez a közös kiállítás Kiefer és Van Gogh munkásságának összefonódását vizsgálja. Kiefer különleges, eddig nem látott alkotásait helyezik párhuzamba Van Gogh festményeivel, miközben bemutatják, hogyan formálták műveik a modern művészet és történelem ábrázolását.

Anselm Kiefer, The starry night, 2019. Forrás: Van Gogh Museum

6. Ilona Keserü: Flow

Muzeum Susch, Svájc 2024. december 13. – 2025. október 26.

Keserü Ilona idén 91. születésnapját ünnepli, és továbbra is határtalan energiával alkot. A Muzeum Susch retrospektív kiállítása különleges lehetőséget biztosít a látogatók számára, hogy elmélyedjenek a művész több mint 70 éves pályafutásában. Zsikla Mónika kurátori irányítása alatt a tárlat az absztrakt művészet fejlődését és fontosságát tárja fel. A kiállítás zárótermében Keserü legújabb művei láthatók, amelyek új fényt vetnek a teljes retrospektív anyagra.

Keserü Ilona, Big Earth, Water, 1985. A művész és a Stephen Friedman Gallery jóvoltából. Fotó: Todd- White Art Photography. Forrás: Muzeum Susch

7. Turner and Constable

Tate Britain, London

2025. november 27. – 2026. április 12.

J. M. W. Turner és John Constable rivalizálása az egyik legnagyobb művészeti összecsapás a történelemben. Turner 1775-ben született Londonban, míg Constable egy évvel később, 1776-ban, Suffolkban. Mindketten Nagy-Britannia legnagyobb tájképfestői közé tartoznak. Bár mindketten szoros kapcsolatban álltak a természettel, nagyon eltérő módon ábrázolták azt. Míg Turner utazásai során megélt fenséges tájakat festett merész ecsetvonásokkal, drámai fény- és színhasználattal, addig Constable ismételten a számára ismerős helyekhez tért vissza, és a frissességet a repetícióban találta meg.

Két és fél évszázaddal születésük után a két művész riválisa egy kiemelkedő kiállításon kerül össze a londoni Tate Britainben. A Turner és Constable című tárlat festmények, vázlatfüzetek és személyes tárgyak segítségével átfogó képet ad mindkét művész munkásságáról, lehetőséget biztosítva a látogatók számára, hogy összehasonlítsák és szembeállítsák a két alkotó eltérő megközelítéseit. A kiállítás egyik kiemelkedő része lesz Turner későbbi absztrakt festészete, amely meglepte kortársait, és Claude Monet-t is inspirálta, valamint Constable felhővázlatai, amelyek bemutatják egyedülálló képességét a fény és a természet dinamikus, folyamatosan változó minőségének ábrázolásában.

William Turner, The Decline of the Carthaginian Empire, 1817. Forrás: Tate

8. Emily Kam Kngwarray retrospektív kiállítása

Tate Modern, London 2025. július 10. – 2026. január 11.

Emily Kam Kngwarray élénk batik művészetével örökítette meg szoros rituális, spirituális és ceremoniális kapcsolatát szülőföldjével. Alapító tagja volt az Utopia Women’s Batik csoportnak, amely 21 ausztrál őslakos női művész kollektívája volt. Kngwarray a hetvenes évei végén kezdett el festeni, és élete utolsó nyolc évében hihetetlen mennyiségű, mintegy 3000 művet alkotott. Munkáit ma a természetközeliségük, részletgazdagságuk, és precizitásuk miatt ünnepeljük.

Emily Kam Kngwarray, Seeds of abundance, 1990. Forrás: Tate Modern

9. Edvard Munch portrékiállítás a National Portrait Gallery-ben

National Portrait Gallery, London 2025. március 13. – június 15.

A norvég expresszionista mester, Edvard Munch, portréfestészetének legjavát mutatja be a tárlat, közel 40 alkotással, amelyek az emberi érzelmek és psziché mélyebb megértésére irányulnak.

Edvard Munch, The Brooch. Eva Mudocci, 1902. Forrás: National Portrait Gallery

10. Lee Bul: My Grand Narrative

Leeum Művészeti Múzeum, Szöul 2025. szeptemberétől

Lee Bul retrospektív tárlata a dél-koreai művész utópiákat és disztópiákat vizsgáló alkotásait mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a „Mon grand récit” és a „Cyborg Series” sorozatokra, amelyek mélyen érintik a társadalmi és technológiai változásokat. Lee Bul, az egyik legkiemelkedőbb kortárs művész, aki az utóbbi évtizedekben Ázsiából világszerte elismertté vált, művészetében az utópisztikus álmokat és a disztópikus lehetőségeket egyaránt megjeleníti. Munkássága a performanszok, festészet és szobrászat területeit öleli fel, gyakran meglepő és kontrasztos anyagokkal dolgozva – a selyem és gyöngyházfényű elemek mellett üvegszálat és szilikont is felhasználva, új dimenziókat adva műveinek.

Lee Bul, Aubade V, 2019. Forrás: Thaddaeus Ropac

11. Five Friends: John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly

Museum Brandhorst, München 2025. április 10. – augusztus 17.

Idén ünnepelhetjük Robert Rauschenberg, az amerikai művész születésének 100. évfordulóját. E jeles alkalomból a művész alapítványa számos kiállítást és rendezvényt szervez Európában és az Egyesült Államokban. Az egyik legfontosabb esemény a „Five Friends” című csoportos tárlat, amely Rauschenberg munkáit összekapcsolja legközelebbi alkotótársaival – John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns és Cy Twombly műveivel. E művészek mindegyike jelentős hatást gyakorolt a zene, a tánc, a festészet, a szobrászat és a rajz területére a háború utáni évtizedekben.

Robert Rauschenberg, Odalisk, 1955–58. Forrás: Museum Brandhorst

12. Tracey Emin: Sex and Solitude

Palazzo Strozzi, Firenze 2025. március 16. – július 20.

Az Arturo Galansino által kurált tárlat Emin korai pályafutásának meghatározó alkotásait állítja párhuzamba kortárs művekkel, mint például festményekkel, papíralapú munkákkal, installációkkal és szobrokkal. Ez a harmincéves életmű mélyreható bemutatása őszinte, zsigeri ábrázolásokat tár elénk a női testről, valamint mélyen személyes témák – a szerelem, veszteség, betegség és fájdalom – képeit.

Tracey Emin, It – didnt stop – I didnt stop, 2019. Fotó: © Tracey Emin. A művész és a Xavier Hufkens galéria jóvoltából. Forrás: Artnet

13. American Photography

Rijksmuseum, Amsterdam 2025. február 7. - június 9.

A Rijksmuseum rendezi meg Hollandia első nagyszabású, átfogó kiállítását az amerikai fotográfiáról. A tárlaton olyan ikonikus fotoművészek munkái szerepelnek, mint Sally Mann, Robert Frank, Lisette Model, Nan Goldin, Richard Avedon, Andy Warhol, Paul Strand, Diane Arbus és James Van Der Zee, valamint kevésbé ismert fotóművészek képei.

A tárlat az amerikai fotóművészet legikonikusabb és legmeghatározóbb alkotásait mutatja be, amelyek mély betekintést nyújtanak az amerikai élet valóságába. Egy különleges utazás az amerikai identitás, történelem és kultúra képekben elmesélt történetei között.

Ming Smith, America Seen Through Stars and Stripes, New York City, 1976. Forrás: Rijksmuseum

14. Refik Andol

Guggenheim Bilbao, Bilbao 2025. március 7. - október 19.

Március és október között a Guggenheim Bilbao ad otthont Refik Anadol magával ragadó, építészeti és multiszensoros alkotásainak. Anadol lesz az első művész, aki részt vesz a múzeum in situ kiállítássorozatában. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy újragondolják a fizikai világ, a köztéri művészet és a kreativitás határait.

Refik Anadol, Glacier Dreams, 2023. © Refik Anadol Studio. Forrás: Artnet

15. From the Heart to the Hand: Dolce & Gabbana

Grand Palais, Párizs

2025. január 10. - március 31.

És végezetül, fedezd fel Dolce&Gabbana couture kollekcióinak lenyűgöző történetét egy magával ragadó kiállításon! A tárlat betekintést nyújt a művészi folyamatba, amely során az álomból valóság – egy mestermű – születik.

Lehetőséged lesz elmerülni azokban az inspirációkban, amelyek a tervezőket megihletik, és megismerni a kézműves mesterség aprólékos részleteit, amelyek az Fatto a Mano, azaz a kézzel készítés értékeit hordozzák.

A kiállításon az Alta Moda, Alta Sartoria és Alta Gioielleria kollekciók egyedi darabjai kapnak helyet. A különleges alkotásokat minden teremben installációk teszik még látványosabbá.

Forrás: Dolce & Gabbana Exhibit

Címlapkép: Keserü Ilona, Big Earth, Water, 1985. Forrás: Muzeum Susch

