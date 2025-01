Nagyot esett az Apple – Most érdemes figyelni!

Remek a hangulat a világ tőzsdéin, új történelmi csúcsokat döntenek az európai és az amerikai részvényindexek is, gőzerővel robognak az izgalmas sztorik, például a mesterséges intelligencia területén. Úgy tűnik azonban, hogy az Apple-t senki nem hívta meg ebbe a buliba: a többi tech-óriással ellentétben zuhan az iPhone-gyártó árfolyama, ráadásul a csúcs óta látott 15 százalékos esést követően most egy nagyon fontos szintre került a jegyzés. Sűrűsödnek a viharfelhők a világ legértékesebb cége felett, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy nem úgy alakulnak az Apple kínai eladásai, mint amire a cég számított, ráadásul az AI-sztori is nagyon döcögősen megy egyelőre a vállalatnál.