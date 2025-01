100 ezer alatt a bitcoin, kritikus szintnél az ether – Most kell résen lenni!

Széleskörű hangulatromlással indul a hét a tőzsdéken, az esés alól pedig a kriptopiac sem képez kivételt. Ugyan az elmúlt hónapokban látott nagy emelkedés, és a kriptopiac sajátosságainak fényében nem beszélhetünk „drámai” eseményekről, az azonban tény, hogy a nagy rali után több kriptó esetében is kezd elromlani a technikai kép. Jó példa erre az ether, melynek árfolyama kritikus szintre esett.

Elromlott a hangulat a világ tőkepiacain, a kriptoeszközök árfolyama is lejtmenetben halad, aminek több oka is van:

Először is, a részvénypiaci hangulat is rossz, ez pedig átragadt a kriptoeszközök piacára is.

Emellett a DeepSeek is nagy hullámokat vet a tőkepiacokon, a kínai mesterséges intelligencia alaposan átalakíthatja a globális AI versenyt, emiatt ma nagyot eshetnek a nyugati AI-kapcsolat cégek részvényárfolyama, ez pedig a globális tőkepiaci hangulatra is hat.