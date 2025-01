Itt a szektor, ahol még az Nvidiánál is nagyobb esést hozott a kínai AI-őrület

Jelentős zuhanást láthatunk egyes amerikai energiaipari részvényeknél a mai kereskedésben, miután egy kínai mesterséges intelligencia startup, a DeepSeek új fejlesztése kérdéseket vetett fel az amerikai vállalatok AI-dominanciájával kapcsolatban. A technológiai szektorban tapasztalt eladási hullám különösen érzékenyen érintette azokat a cégeket, amelyek szorosan kötődnek az AI-iparág energiaigényéhez - számolt be a Yahoo Finance

A DeepSeek még január 20-án mutatta be új AI-modelljét, amely a szakértők szerint

felveszi a versenyt az OpenAI és más amerikai technológiai óriások chatbotjaival.

A kínai fejlesztés nemcsak teljesítményben, de költséghatékonyságban is kiemelkedő, mivel előállítása kevesebb AI-chipet igényelt.

A hír hatására nagy esés indult a chipgyártók részvényeinél, de még ennél is meredekebb a helyzet egyes amerikai energiacégeknél: az Egyesült Államok legnagyobb atomerőmű-üzemeltetője, a Constellation Energy részvényei például rekordot jelentő 17%-os mértékben zuhantak. Hasonló mértékű esést szenvedett el a GE Vernova is, amely energetikai berendezések gyártásával és szervizelésével foglalkozik. Az áramtermelő Vistra és az atomenergiával foglalkozó startup, az Oklo részvényei még ennél is nagyobb, 21%-os visszaesést mutattak.

Az energiaipari részvények 2024-es szárnyalása szorosan összefüggött a nagy technológiai vállalatok adatközpontjainak növekvő energiaigényével; a Goldman Sachs előrejelzése szerint ez az igény 2030-ra akár 160%-kal is nőhet. A szektor kilátásait korábban olyan hírek erősítették, mint

a Constellation és a Microsoft közötti megállapodás

a pennsylvaniai Three Mile Island atomerőmű újraindításáról, vagy a Meta pályázata az atomenergia-fejlesztők számára.

A piac hevességére reagálva Stacy Rasgon, a Bernstein vezető elemzője a Yahoo Finance-nak nyilatkozva igyekezett lehűteni a kedélyeket:

Nem hiszem, hogy a DeepSeek a végítélet napja az AI infrastruktúra számára.

Az általuk épített modellek fantasztikusak, tényleg azok, de amit csinálnak, az nem csoda, vagy ismeretlen más vezető AI-kutatók vagy AI-laborok előtt"

